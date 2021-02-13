Глава МИД Финляндии: вопрос об открытии границ будем решать летом
Финляндия в сравнении с другими странами довольно хорошо справляется с задачей по сдерживанию распространения коронавируса, считает глава МИДа Финляндии Пекка Хаависто.
Финляндия в сравнении с другими странами довольно хорошо справляется с задачей по сдерживанию распространения коронавируса, считает глава МИДа Финляндии Пекка Хаависто.
"Мы стараемся защитить наших граждан и потому сохраняем жесткие ограничения даже для людей, приезжающих из ЕС, в том числе из Эстонии и Швеции", - сказал он в интервью, которое приводит портал Фонтанка.ру.
По словам Хаависто, Финляндия в данный момент ускоряет темпы вакцинации населения. "Сейчас мы строго начали с групп старшего возраста, людей старше 80–90 лет, группы риска прививают в первую очередь. И когда до лета у нас будет более высокий уровень вакцинации, ситуация в Финляндии улучшится", - сказал министр.
Он добавил, что, к сожалению, Финляндия вынуждена сохранять ограничения до тех пор, пока есть угроза коронавируса. Ослабление этих мер, отметил Хаависто, случится тогда, когда и в Финляндии и в соседних странах будет более высокий уровень вакцинации. "Когда распространение инфекции удастся взять под контроль, мы снова сможем разрешить людям путешествовать. Но о том, когда и в каком месяце это случится, говорить пока рано", - указал глава финского МИДа.
Как отметил министр, идея ввода и использования паспорта вакцинации, а также требование (отрицательного) теста обсуждаются как внутри правительства, так и с европейскими партнерами, но пока никаких решений не принято.
"Несмотря на то что мы уже начали вакцинацию, мы можем сказать, что этот процесс займёт какое-то время, и, возможно, летом, когда большинство населения будет привито, мы уже должны будем принять решение, какого рода документ будет подходящим для пересечения границы. Пока внутри Финляндии мы до сих пор обсуждаем ужесточение мер для финских граждан для борьбы с новым штаммом коронавируса. Снижение заболеваемости у нас небольшое, и мы недовольны таким развитием ситуации", - приводит портал слова министра.