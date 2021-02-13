Глава МИД Финляндии: вопрос об открытии границ будем решать летом

"Мы стараемся защитить наших граждан и потому сохраняем жесткие ограничения даже для людей, приезжающих из ЕС, в том числе из Эстонии и Швеции", - сказал он в интервью, которое приводит портал Фонтанка.ру.

По словам Хаависто, Финляндия в данный момент ускоряет темпы вакцинации населения. "Сейчас мы строго начали с групп старшего возраста, людей старше 80–90 лет, группы риска прививают в первую очередь. И когда до лета у нас будет более высокий уровень вакцинации, ситуация в Финляндии улучшится", - сказал министр.

Он добавил, что, к сожалению, Финляндия вынуждена сохранять ограничения до тех пор, пока есть угроза коронавируса. Ослабление этих мер, отметил Хаависто, случится тогда, когда и в Финляндии и в соседних странах будет более высокий уровень вакцинации. "Когда распространение инфекции удастся взять под контроль, мы снова сможем разрешить людям путешествовать. Но о том, когда и в каком месяце это случится, говорить пока рано", - указал глава финского МИДа.

Как отметил министр, идея ввода и использования паспорта вакцинации, а также требование (отрицательного) теста обсуждаются как внутри правительства, так и с европейскими партнерами, но пока никаких решений не принято.