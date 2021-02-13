Умер легендарный тяжелоатлет Юрий Власов

"Сегодня утром на 86-м году жизни ушел из жизни легенда советского спорта олимпийский чемпион, писатель Юрий Петрович Власов. Первый человек на планете Земля поднявший более двух центнеров с помоста над головой. Великий, сильный и светлый был человек", - написал Кокляев в инстаграме.