Сб, 13.02.2021
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Эва-Мария Лийметс
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Умер легендарный тяжелоатлет Юрий Власов

Победитель Олимпийских игр-1960 в тяжелой атлетике Юрий Власов скончался в субботу в возрасте 85 лет ФОТО: HORSTMUELLER GmbH via www.imago-images.de/imago images/Horstmüller

Победитель Олимпийских игр-1960 в тяжелой атлетике Юрий Власов скончался в субботу в возрасте 85 лет, сообщил российский спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев.

"Сегодня утром на 86-м году жизни ушел из жизни легенда советского спорта олимпийский чемпион, писатель Юрий Петрович Власов. Первый человек на планете Земля поднявший более двух центнеров с помоста над головой. Великий, сильный и светлый был человек", - написал Кокляев в инстаграме.

Юрий Власов представлял тяжелый вес. Помимо золота Игр-1960 в Риме, он стал обладателем серебряной медали ОИ-1964 в Токио. Также он выиграл четыре золотые медали чемпионатов мира и шесть - чемпионатов Европы.

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