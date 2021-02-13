Вакцину AstraZeneca начнут испытывать на детях

Вакцина AstraZeneca, разработанная совместно с учеными Оксфордского университета, используется в более чем 50 странах. Препарат разрешено применять для вакцинации населения в возрасте от 18 лет.

Производитель вакцины Pfizer, которую можно использовать с 16 лет, в октябре начал испытания среди детей в возрасте 12 лет. Компания Moderna приступила к испытаниям в этой возрастной группе в декабре.