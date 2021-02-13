Вакцину AstraZeneca начнут испытывать на детях
Ученые Оксфордского университета готовятся к испытанию вакцины AstraZeneca на детях. В группу добровольцев войдут 300 детей в возрасте от 6 до 17 лет, пишет Rus.ERR.
Ученые Оксфордского университета готовятся к испытанию вакцины AstraZeneca на детях. В группу добровольцев войдут 300 детей в возрасте от 6 до 17 лет, пишет Rus.ERR.
Вакцина AstraZeneca, разработанная совместно с учеными Оксфордского университета, используется в более чем 50 странах. Препарат разрешено применять для вакцинации населения в возрасте от 18 лет.
Производитель вакцины Pfizer, которую можно использовать с 16 лет, в октябре начал испытания среди детей в возрасте 12 лет. Компания Moderna приступила к испытаниям в этой возрастной группе в декабре.