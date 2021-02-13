Сб, 13.02.2021
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Игорь Калакаускас
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Вакцину AstraZeneca начнут испытывать на детях

AstraZeneca vaktsiin ФОТО: DADO RUVIC/REUTERS

Ученые Оксфордского университета готовятся к испытанию вакцины AstraZeneca на детях. В группу добровольцев войдут 300 детей в возрасте от 6 до 17 лет, пишет Rus.ERR.

Вакцина AstraZeneca, разработанная совместно с учеными Оксфордского университета, используется в более чем 50 странах. Препарат разрешено применять для вакцинации населения в возрасте от 18 лет.

Производитель вакцины Pfizer, которую можно использовать с 16 лет, в октябре начал испытания среди детей в возрасте 12 лет. Компания Moderna приступила к испытаниям в этой возрастной группе в декабре.

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