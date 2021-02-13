За напоминание оплатить счет Elisa требует пять евро

По словам читателя, 29 января он получил электронное письмо от компании Elisa, в котором телекоммуникационная компания объявила, что выставленный клиенту счет не был оплачен, а присланное напоминание будет стоить пять евро. По словам клиента, электронное письмо было отправлено за час до полуночи, но он уже оплатил счет в то день.

«Я позвонил в Elisa и попросил объяснений. После этого мне сказали, что компания имеет право попросить пять евро без предварительного уведомления меня об этом», - сказал клиент. По его словам, Elisa не согласилась с претензиями клиента и не отменила плату за напоминание. «Как отправка одного э-письма может обходиться так дорого?» - недоумевает наш читатель.

Напоминание от Elisa. ФОТО: Lugeja foto

По словам пресс-секретаря Elisa Таави Тедера, право требовать эту плату исходит из закона, и клиенту гарантируется возможность ознакомиться с прейскурантами компании, где указана соответствующая плата, до заключения договора. При заключении договора заказчик подтверждает, что ознакомился с прейскурантом Elisa.

По словам Тедера, два бесплатных напоминания отправляются клиенту по SMS после того, как истечет срок оплаты счета. Письмо с напоминанием отправляется клиенту только в том случае, если клиент не отреагировал на первые уведомления и не оплатил долг.

«Elisa имеет право взимать плату в размере пяти евро за третье письменное напоминание, чтобы возместить расходы, связанные с подготовкой и передачей уведомления», - добавил Тедер, подтвердивший, что это не штраф.

По словам Тедера, не зная точных данных клиента, невозможно ответить на вопросы, касающиеся отправки счета и отказа от его отмены.