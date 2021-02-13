У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 7,3: пострадало около 50 человек

Изначально объявленная национальным метеорологическим управлением магнитуда составила 7,1, однако позднее она была повышена до 7,3.

В национальном метеорологическом управлении Японии заявили, что землетрясение, вероятно, было афтершоком так называемого Великого восточно-японского землетрясения, которое произошло 11 марта 2011 года.

Эпицентр располагался в 90 км от населенного пункта Намиэ. Подземные толчки не привели к формированию цунами. Премьер-министр страны Ёсихидэ Суга заявил, что произошедшее не привело к масштабным разрушениям и большому числу пострадавших. Он призвал местное население в ближайшее время не покидать дома и готовиться к возможным афтершокам после землетрясения.

По данным Japan Times, пострадали около 50 человек в префектурах Мияги и Фукусима, однако пока достоверно неизвестно, насколько серьезные травмы они получили.

По всей стране обесточены около 950 тыс. домов, также приостановили работу несколько электростанций.

Как уточнили власти, ситуация с электричеством улучшится ориентировочно к утру воскресенья, в провинции Тохоку понадобится чуть больше времени.