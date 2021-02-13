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Март Хельме
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  • У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 7,3: пострадало около 50 человек
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У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 7,3: пострадало около 50 человек

Землетрясение не пощадило алкогольный магазин, Япония, 13 февраля 2021 ФОТО: Jun Hirata/AP

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в субботу в Тихом океане - в нескольких десятках километров от побережья японской префектуры Фукусима, сообщает Геологическая служба США. 

Изначально объявленная национальным метеорологическим управлением магнитуда составила 7,1, однако позднее она была повышена до 7,3.

В национальном метеорологическом управлении Японии заявили, что землетрясение, вероятно, было афтершоком так называемого Великого восточно-японского землетрясения, которое произошло 11 марта 2011 года.

Эпицентр располагался в 90 км от населенного пункта Намиэ. Подземные толчки не привели к формированию цунами. Премьер-министр страны Ёсихидэ Суга заявил, что произошедшее не привело к масштабным разрушениям и большому числу пострадавших. Он призвал местное население в ближайшее время не покидать дома и готовиться к возможным афтершокам после землетрясения.

По данным Japan Times, пострадали около 50 человек в префектурах Мияги и Фукусима, однако пока достоверно неизвестно, насколько серьезные травмы они получили.

По всей стране обесточены около 950 тыс. домов, также приостановили работу несколько электростанций.

Как уточнили власти, ситуация с электричеством улучшится ориентировочно к утру воскресенья, в провинции Тохоку понадобится чуть больше времени.

Землетрясение, произошедшее примерно в этой же зоне в 2011 году, привело катастрофическим последствиям: волна цунами спровоцировала гибель тысяч жителей Японии. Кроме того, из-за землетрясения и цунами 2011 года произошла серьезная авария на АЭС в Фукусиме.

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