Сенат США в субботу не набрал большинство в две трети голосов, необходимое для осуждения бывшего президента Дональда Трампа за подстрекательство к штурму Капитолия 6 января и тем самым завершил процесс рассмотрения его импичмента.

"Это была очередная фаза величайшей охоты на ведьм в истории нашей страны", - заявил офис Трампа сразу после того, как стали известны результаты голосования.

"Наше историческое, патриотическое и прекрасное движение за то, чтобы Сделать Америку Снова Великой, только началось. В предстоящие месяцы я поделюсь с вами многим, и я с нетерпением жду продолжения нашего невероятного путешествия к американскому величию для всего нашего народа", - отмечается в комментарии.

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер взял слово сразу после оглашения результатов голосования, чтобы заклеймить коллег-республиканцев. "6 января останется в истории Соединенных Штатов как день позора. А отказ осудить Дональда Трампа станет позорным голосованием в истории Сената США", - подчеркнул сенатор от штата Нью-Йорк.

Позднее президент Джо Байден выпустил заявление, в котором подчеркнул, что хотя окончательное голосование и не привело к осуждению Трампа, "суть обвинений не подлежит сомнению".

"Даже те, кто был против осуждения, как например лидер меньшинства в сенате (Митч) Макконнелл, считают, что Дональд Трамп виновен в "заслуживающем порицания невыполнении своего долга" и "практически и морально ответственен за провоцирование" насилия в Капитолии", - говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

Неожиданный поворот

Оправдание Трампа выглядело неизбежным, когда стало ясно, что республиканцев, готовых проголосовать вместе с 50 демократами, недостаточно. Многие ожидали, что в эту субботу процесс завершится.

Защита Трампа представила все свои аргументы в пятницу. Считалось, что ни республиканцы, ни демократы не заинтересованы в том, чтобы затягивать процесс, и решающее голосование - о том, виновен ли экс-президент в подстрекательстве к мятежу, приведшем к штурму и разгрому Капитолия 6 января, ожидалось уже в эту субботу.

Однако перед этим сенаторы должны были решить, вызывать ли дополнительных свидетелей. Обвинители - демократы из Палаты представителей - просили вызвать как минимум одну свидетельницу. Защитники Трампа предлагали никого не вызывать, чтобы скорее закончить процедуру, однако заявили, что если обвинению будет позволено вызвать свидетелей, то и они вызовут десятки свидетелей со своей стороны.

Для решения о вызове свидетелей было достаточно простого большинства голосов. В итоге за вызов свидетелей проголосовали 55 из 100 сенаторов - все 50 демократов и пять республиканцев.

После перерыва и консультаций сенаторы решили не затягивать разбирательство и просто зачитать и включить в протокол заявление потенциального свидетеля.

Вечером в пятницу конгрессвумен Джейми Эррера Бютлер поделилась с публикой тем, что лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти рассказал ей о своем телефонном разговоре с Трампом 6 января.

В изложении Бютлер, Маккарти позвонил Трампу в разгар вторжения разъяренной толпы его сторонников в здание Конгресса и попросил повлиять на них. Трамп вначале сказал, что это не его сторонники, а левые анархисты. Маккарти ответил, что это явная неправда, тогда Трамп заметил: "Ну значит, эти люди просто больше переживают и недовольны выборами, чем ты". За этим последовала перепалка на повышенных тонах, рассказала Бютлер.

Демократы хотели допросить ее подробнее. Бютлер - одна из всего 10 республиканцев в нижней палате, проголосовавших за импичмент Трампа 13 января. Но в итоге ее заявление просто зачитали в зале заседания и приобщили к протоколу.

Почему от вызова свидетелей отказались

Демократы поняли, что им не удастся переманить на свою сторону 17 республиканцев. Вызов и допросы свидетелей заняли бы не один день, если не больше.

Это отвлекало бы сенаторов от тех дел, которыми предпочитало бы заниматься демократическое большинство: утверждения кадровых назначений президента Джо Байдена и обсуждения вносимых им законов.

Дважды оправданный

Кирилл Белянинов, Би-би-си, Вашингтон

Дональд Трамп стал первым президентом в истории США, которому дважды был объявлен импичмент, и первым главой государства, которого дважды оправдал Сенат.

Большинство сенаторов - 57 против 43, проголосовали за утверждение единственной статьи обвинения, предъявленной бывшему президенту. Согласно конституции США, для того чтобы вынести окончательный приговор, его должны одобрить две трети членов верхней палаты Конгресса. Но даже самые ярые противники Трампа еще до начала процесса понимали, что им вряд ли удастся собрать 67 голосов.

Решение Сената оправдать экс-президента означает, что Трамп уже через четыре года, в 2024 году, сможет вновь выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах. В прошлом году за него проголосовало 74 миллиона избирателей, это больше, чем любой другой кандидат в президенты в истории страны, кроме Джо Байдена. По результатам последних опросов общественного мнения, его по-прежнему поддерживает подавляющее большинство избирателей-республиканцев.

Тем не менее, результат голосования в Сенате вряд ли можно считать оптимистичным для политического будущего 45-го президента США. В прошлом году, когда Конгресс в первый раз объявил Трампу импичмент по обвинениям в злоупотреблении служебным положением и попытке воспрепятствовать правосудию, ни один республиканец не поддержал эти статьи. На этот раз партийную дисциплину нарушили 10 республиканцев в Палате представителей и семь - в Сенате.

Пока неизвестно, собирается ли сам Трамп вернуться в большую политику. Власти нескольких штатов уже объявили о судебных исках против бывшего президента, включая обвинения в налоговых нарушениях и финансовом мошенничестве в Нью-Йорке и попытках использования служебного положения в Джорджии.

Кроме этого, экс-президенту предстоит решать и финансовые проблемы: по оценке журнала Forbes, за последние четыре года его состояние уменьшилось ровно на один миллиард, а уже в ближайшее время ему предстоит выплачивать долги по кредитам ровно на такую же сумму.

Палата представителей вынесла Трампу импичмент 13 января, за неделю до окончания его президентства. Он обвинялся в подстрекательстве к мятежу, выразившемся в выступлении перед его сторонниками 6 января с призывом идти на Капитолий, где в этот день обе палаты Конгресса собрались на совместное заседание, чтобы окончательно утвердить победу на выборах Джо Байдена.

Толпа трампистов ворвалась в Капитолий, угрожая расправой законодателям и вице-президенту Майку Пенсу, и тем самым на несколько часов прервала процедуру.

Среди американских юристов нет единого мнения о том, может ли процедура импичмента распространяться на бывшего президента; многие республиканцы предпочли трактовать конституцию в том смысле, что бывшего главу государства Сенат судить не может. В американской истории до этого был один прецедент, в 1876 году, когда должностному лицу (военному министру) был объявлен импичмент уже после того, как он покинул свой пост (сенаторы и тогда не были уверены в конституционности процедуры и в итоге оправдали министра).

Импичмент - это аналог обвинительного заключения в уголовном процессе, его выносит Палата представителей, после чего Сенат рассматривает обвинения в качестве своеобразной коллегии присяжных и выносит вердикт большинством в две трети голосов. Убедить такое количество сенаторов удается крайне редко, в случае с президентом это ни разу не получалось. Если за осуждение голосует меньше двух третей сенаторов, то подвергнутое импичменту должностное лицо считается оправданным и никаких правовых последствий для него импичмент не имеет.

Если бы сенаторы осудили Трампа, он бы лишился пенсии, охраны и прочих благ, положенных отставным президентам. Кроме того, после этого Сенат смог бы проголосовать за запрет ему занимать выборные должности, причем для этого было бы достаточно простого большинства.

Для Дональда Трампа это уже второй импичмент (на него приходится половина всех импичментов, вынесенных американским президентам). В 2019 году Палата представителей вынесла ему импичмент за то, что он требовал от президента Украины объявить о расследовании в отношении Джо Байдена, намекая, что в противном случае страна не получит военную помощь. В начале 2020 года республиканское большинство в Сенате оправдало Трампа.