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Сенат США в субботу проголосовал за вызов дополнительных свидетелей по делу об импичменте бывшего президента Дональда Трампа. Это грозило сильно затянуть процесс. После некоторого замешательства сенаторы все же решили не вызывать никаких свидетелей и перейти к прениям сторон. Решающее голосование состоится, вероятнее всего, до конца дня, пишет Русская служба Би-би-си.

Зал заседаний Сената во время суда по делу об импичменте Трампа 13 февраля 2021 года Reuters

Защита Трампа представила все свои аргументы в пятницу. Считалось, что ни республиканцы, ни демократы не заинтересованы в том, чтобы затягивать процесс, и решающее голосование - о том, виновен ли экс-президент в подстрекательстве к мятежу, приведшем к штурму и разгрому Капитолия 6 января, ожидалось уже в эту субботу.

Однако перед этим сенаторы должны были решить, вызывать ли дополнительных свидетелей. Обвинители - демократы из Палаты представителей - просили вызвать как минимум одну свидетельницу. Защитники Трампа предлагали никого не вызывать, чтобы скорее закончить процедуру, однако заявили, что если обвинению будет позволено вызвать свидетелей, то и они вызовут десятки свидетелей со своей стороны.

Для решения о вызове свидетелей было достаточно простого большинства голосов. В итоге за вызов свидетелей проголосовали 55 из 100 сенаторов - все 50 демократов и пять республиканцев.

Для признания Трампа виновным, при этом, нужно гораздо больше голосов - 67. Преодолеть эту планку, скорее всего, не удастся - большинство республиканцев высказывались против осуждения Трампа. Буквально в субботу влиятельный лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл дал понять, что проголосует за оправдание экс-президента, несмотря на свои критические высказывания о его роли в событиях 6 января.

После перерыва и консультаций сенаторы решили зачитать и включить в протокол заявление потенциального свидетеля и немедленно перейти к прениям сторон - последним выступлениям обвинения и защиты. Это прелюдия к финальному голосованию о виновности или невиновности Трампа, которое, вероятно, состоится до конца дня.

Какого свидетеля хотели вызвать демократы?

Джейми Эррера Бютлер выступает в Палате представителей 13 января 2021 года EPA Джейми Эррера Бютлер - одна из всего 10 республиканцев в Палате представителей, проголосовавших 13 января за импичмент Трампа

Вечером в пятницу конгрессвумен Джейми Эррера Бютлер поделилась с публикой тем, что лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти рассказал ей о своем телефонном разговоре с Трампом 6 января.

В изложении Бютлер, Маккарти позвонил Трампу в разгар вторжения разъяренной толпы его сторонников в здание Конгресса и попросил повлиять на них. Трамп вначале сказал, что это не его сторонники, а левые анархисты. Маккарти ответил, что это явная неправда, тогда Трамп заметил: "Ну значит, эти люди просто больше переживают и недовольны выборами, чем ты". За этим последовала перепалка на повышенных тонах, рассказала Бютлер.

Демократы хотели допросить ее подробнее. Бютлер - одна из всего 10 республиканцев в нижней палате, проголосовавших за импичмент Трампа 13 января. Но в итоге ее заявление просто зачитали в зале заседания и приобщили к протоколу.

Почему от вызова свидетелей отказались

Демократы поняли, что им не удастся переманить на свою сторону 17 республиканцев. Вызов и допросы свидетелей заняли бы не один день, если не больше.