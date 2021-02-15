Пн, 15.02.2021
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Тренер и заводчик: у собаки должны быть запреты

Татьяна Чернякова много лет тренирует собак. ФОТО: личный архив

В новом выпуске передачи "Своя правда", который выйдет в эфир уже в этот понедельник, пойдет речь о наших домашних питомцах, а также о нашей с вами ответственности за своих четвероногих друзей. В студии собрались тренеры, заводчики, представители приютов, владельцы собак, а также те, кому пришлось столкнуться с агрессией чужого пса.

В дискуссии приняла участие и известный заводчик и тренер Татьяна Чернякова, которая рассказала о том, как следует воспитывать своего питомца.

"У собаки обязательно должен быть какой-нибудь запрет. Нельзя поступать так, чтобы у собаки не было никаких запретов и ей все можно. Например, не ходить куда-то в комнату, еще что-то. Причем важно выстраивать эту систему сразу, когда щенок маленький, а не когда собака выросла и ей уже семь, восемь, девять месяцев или полтора года. Проблемы начинаются к двум годам. И вот тогда владельцы собак бегут к тренеру: "Ай, помогите! Поведение моей собаки нужно корректировать, она социально опасна". Но это не нормально. Нужно этим заниматься, когда щенок только появился в доме", - сказала Чернякова. 

Смотрите выпуск передачи "Своя правда" под названием "Зверье мое" уже в этот понедельник на канале ETV+. Ведущие - Олеся Лагашина и Елена Соломина.

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