Тренер и заводчик: у собаки должны быть запреты

"У собаки обязательно должен быть какой-нибудь запрет. Нельзя поступать так, чтобы у собаки не было никаких запретов и ей все можно. Например, не ходить куда-то в комнату, еще что-то. Причем важно выстраивать эту систему сразу, когда щенок маленький, а не когда собака выросла и ей уже семь, восемь, девять месяцев или полтора года. Проблемы начинаются к двум годам. И вот тогда владельцы собак бегут к тренеру: "Ай, помогите! Поведение моей собаки нужно корректировать, она социально опасна". Но это не нормально. Нужно этим заниматься, когда щенок только появился в доме", - сказала Чернякова.