Тяжелое ДТП: автомобиль врезался в дерево и полностью сгорел

Вчера, 13 февраля, в промежутку между 4:00 и 8:30 в Вильяндимаа в волости Мульги на седьмом километре Лопа-Ярикюла автомобиль Audi A6 на повороте вылетел с дороги и врезался в дерево. Машина загорелась и была полностью уничтожена огнем. Информация о водителе и пассажирах уточняется. Владелец машины - 24-летний мужчина - на скорой помощи был доставлен в Вильяндискую больницу.

Также ДТП произошло в 13:47 в Таллинне: на перекрестке бульвара Сыпрузе и улицы Вабадузе 51-летний мужчина на автомобиле Volkswagen Caddy Combi врезался сзади в поворачивающий направо автомобиль Nissan Murano, за рулем которого был 77-летний мужчина. Водитель Volkswagen был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

За минувшие сутки полицией на дорогах Эстонии было поймано девять нетрезвых водителей. По предварительным данным, у двоих задержанных выявлены признаки употребления наркотика, а у семерых - алкоголя.

Вождение в состоянии алкогольного опьянения, то есть в том случае, если превышен допустимый предел в 0,2-1,49 промилле, может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть наказано в уголовном порядке или штрафом в 30-500 единиц дневных зарплат или лишением свободы сроком на 3 года. В качестве дополнительного наказания суд может лишить водительских прав на срок до 3 лет.