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В субботу в Москве продолжился интенсивный снегопад, вторые сутки побивающий рекорд за всю историю метеонаблюдений.

За пятницу и субботу в городе выпало более 30 см снега, а на его уборку уйдет пять суток, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Ранее в субботу синоптики отмечали, что высота снежного покрова в некоторых районах города превысила 60 см.

В результате снегопада в подмосковной деревне Кресты скончался один человек, когда под тяжестью снега обвалилась крыша ангара. Об этом в субботу заявило МЧС. Ранее спасателям удалось извлечь из-под завала двух человек живыми.

В самой столице РФ образовались девятибальные пробки, а их общая длина достигла 1000 км. Спасатели МЧС много часов вытягивали из снега десятки фур, увязших на дорогах Москвы и области.

Для водителей, которые до сих пор заблокированы в своих автомобилях, на МКАД устанавливают более 40 точек обогрева и питания, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Getty Images Дороги Москвы в субботу от снега очищали колонны техники

Власти столицы РФ призывают жителей города отказаться от поездок на личном транспорте и пользоваться вместо этого общественным, который продолжает работать.

В московских аэропортах порядка 140 авиарейсов были задержаны и более 20 отменены. Основная часть задержек пришлась на аэропорт Домодедово, где время вылета рейсов стали переносить с самого утра. К середине дня многие пассажиры дожидались посадки уже по 10-12 часов.

Getty Images В аэропорту Домодедово рейсы начали переносить с самого утра

По данным агентства РИА Новости, одной из причин задержек рейсов стали трудности с загрузкой багажа и бортового питания на борт самолетов. Из-за экстремальных метеоусловий все службы аэропорта работают в усиленном режиме, сообщило руководство аэропорта. Речь идет о расчистке снега на взлетно-посадочных полосах, противообледенительной обработке самолетов и других мерах.

По данным синоптиков, сильный снегопад не должен возобновиться после вечера субботы, но холода с понедельника усилятся до минус 25-30 градусов Цельсия.