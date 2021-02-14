Путин о протестах и Навальном: усталость у людей, накопленное раздражение

"По поводу того, что люди выходили на протесты, в том числе и не из-за этого фигуранта. Да, наверное, вы правы. Так и есть. Вы знаете, в чем дело, ведь и фигуранта этого используют именно сейчас, именно тогда, когда во всех странах мира в том числе у нас возникает усталость у людей, возникает накопленное раздражение, возникает недовольство в том числе по отношению к условиям в которых они живут, уровню доходов", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями СМИ в режиме видеоконференции, отрывки которой были показаны в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК), передает "Интерфакс".

Он пояснил, что, когда человек начинает хуже жить, он начинает винить в этом начальство. "Такова доля начальства. Здесь уже ничего не поделаешь", - сказал президент.

Путин констатировал, что этим пытаются пользоваться и в Европе, в США, в других странах. "И у нас этим пытаются тоже воспользоваться и воспользовались", - заявил Путин.

Он отметил, что воспользоваться не получилось, но раздражение людей накапливается, проблем еще много, в том числе финансовых.

По мнению президента РФ, в текущей ситуации власть должна набраться терпения и работать ритмично, "не заливать деньгами проблемы".

Приговор Алексею Навальному по делу "Ив Роше"

Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии после лечения там от последствий отравления веществом из группы "Новичок" и был задержан сразу после прилета в аэропорту "Шереметьево".

2 февраля суд в Москве удовлетворил обращение ФСИН о замене Навальному условного срока по делу "Ив Роше" на реальный. В рамках этого дела Алексей Навальный и его брат Олег в декабре 2014 года были признаны виновными в хищении. Если решение Симоновского суда в отношении Навального вступит в законную силу, то он выйдет на свободу в октябре 2023 года. Апелляцию на реальный срок оппозиционному политику Мосгорсуд рассмотрит 20 февраля.