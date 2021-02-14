Путин о протестах и Навальном: усталость у людей, накопленное раздражение

"По поводу того, что люди выходили на протесты, в том числе и не из-за этого фигуранта. Да, наверное, вы правы. Так и есть. Вы знаете, в чем дело, ведь и фигуранта этого используют именно сейчас, именно тогда, когда во всех странах мира в том числе у нас возникает усталость у людей, возникает накопленное раздражение, возникает недовольство в том числе по отношению к условиям в которых они живут, уровню доходов", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями СМИ в режиме видеоконференции, отрывки которой были показаны в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК), передает "Интерфакс".
Он пояснил, что, когда человек начинает хуже жить, он начинает винить в этом начальство. "Такова доля начальства. Здесь уже ничего не поделаешь", - сказал президент.
Путин констатировал, что этим пытаются пользоваться и в Европе, в США, в других странах. "И у нас этим пытаются тоже воспользоваться и воспользовались", - заявил Путин.
Он отметил, что воспользоваться не получилось, но раздражение людей накапливается, проблем еще много, в том числе финансовых.
По мнению президента РФ, в текущей ситуации власть должна набраться терпения и работать ритмично, "не заливать деньгами проблемы".
Приговор Алексею Навальному по делу "Ив Роше"
Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии после лечения там от последствий отравления веществом из группы "Новичок" и был задержан сразу после прилета в аэропорту "Шереметьево".
2 февраля суд в Москве удовлетворил обращение ФСИН о замене Навальному условного срока по делу "Ив Роше" на реальный. В рамках этого дела Алексей Навальный и его брат Олег в декабре 2014 года были признаны виновными в хищении. Если решение Симоновского суда в отношении Навального вступит в законную силу, то он выйдет на свободу в октябре 2023 года. Апелляцию на реальный срок оппозиционному политику Мосгорсуд рассмотрит 20 февраля.
После ареста Навального в десятках городов России и мира 23 и 31 января прошли акции в его поддержку. На этих протестах были задержаны около 10 тысяч человек. После митингов ряд соратников оппозиционера были отправлены под домашний арест до 23 марта. Супруга оппозиционера Юлия Навальная 11 февраля покинула Россию и прилетела в Германию.