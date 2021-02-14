Коронавирус выявлен у 667 жителей Эстонии, четверо скончались

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 302 человек. В Харьюмаа 214 новых случая приходятся на Таллинн.

В Ида-Вирумаа прибавилось 102, в Тартумаа — 67, на Сааремаа и в Ляэне-Вирумаа — по 30, в Вырумаа — 21, в Рапламаа — 17, в Йыгевамаа — 16, в Пярнумаа — 15, в Вильяндимаа — 14, в Валгамаа — 13, в Ярвамаа — 11, в Пыльвамаа — шесть, на Хийумаа и в Ляэнемаа — по два новых случая. В случае 12 положительных результатов место жительства больных в Регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 622,81 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 12,1% от общего количества сделанных тестов.

Четверо скончались

По состоянию на утро 14 февраля в Эстонии в больничном лечении нуждается 476 человек с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 35 пациентам, из которых 16 человек, в свою очередь, находятся на искусственной вентиляции легких.

За сутки открыли 41 новую историю болезни с COVID-19, выписали семерых человек, четверых перевели в отделение, не связанное с COVID-19.

За сутки скончались четыре человека с коронавирусом: 88-летний мужчина, 84-летняя-женщина, 83-летняя женщина и 75-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 495 человек с коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 2954 случая заболевания COVID-19 у 2900 человек.

По состоянию на 14 февраля выздоровели 41 328 человек. Из них истории болезни 28 758 человек (69,6%) завершены, у 12 570 человек (30,4%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т.е. ожидают подтверждения выздоровления.

С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено 842 494 теста на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 52 416 положительных первичных результата. С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

В Эстонии вакцинировали 46 152 человека

По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии вакцинированы 46 152 человека, из которых 22 284 получили две дозы. Ознакомиться со статистикой по вакцинации можно посредством данных Департамента здоровья по коронавирусу. Желающие могут самостоятельно ознакомиться со сведениями о своей вакцинации на портале пациента по адресу digilugu.ee/ru.

Вакцинированным обеспечено наличие второй дозы вакцины, и вакцинация против COVID-19 продолжается, невзирая на небольшие сокращения поставок. Продолжается вакцинация в домах престарелых; также начинается вакцинация работников сферы здравоохранения второй дозой вакцины. Расширение целевых групп в рамках вакцинации переносится как минимум на неделю. Вакцинация переносится хорошо. 0,6 процента вакцинированных сообщили о быстро проходящих побочных эффектах.

Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.