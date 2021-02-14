Вс, 14.02.2021
Сомнительно было поздравлять Россию с успехом вакцины «Спутник V». Эва-Мария Лийметс
Эва-Мария Лийметс
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Коронавирус выявлен у 667 жителей Эстонии, четверо скончались
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Пярнуская больница. ФОТО: Mailiis Ollino

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4910 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 667, то есть 13,6% от общего количества.

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 302 человек. В Харьюмаа 214 новых случая приходятся на Таллинн.

В Ида-Вирумаа прибавилось 102, в Тартумаа — 67, на Сааремаа и в Ляэне-Вирумаа — по 30, в Вырумаа — 21, в Рапламаа — 17, в Йыгевамаа — 16, в Пярнумаа — 15, в Вильяндимаа — 14, в Валгамаа — 13, в Ярвамаа — 11, в Пыльвамаа — шесть, на Хийумаа и в Ляэнемаа — по два новых случая. В случае 12 положительных результатов место жительства больных в Регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 622,81 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 12,1% от общего количества сделанных тестов.

Четверо скончались

По состоянию на утро 14 февраля в Эстонии в больничном лечении нуждается 476 человек с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 35 пациентам, из которых 16 человек, в свою очередь, находятся на искусственной вентиляции легких.

За сутки открыли 41 новую историю болезни с COVID-19, выписали семерых человек, четверых перевели в отделение, не связанное с COVID-19.

За сутки скончались четыре человека с коронавирусом: 88-летний мужчина, 84-летняя-женщина, 83-летняя женщина и 75-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 495 человек с коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 2954 случая заболевания COVID-19 у 2900 человек.

По состоянию на 14 февраля выздоровели 41 328 человек. Из них истории болезни 28 758 человек (69,6%) завершены, у 12 570 человек (30,4%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т.е. ожидают подтверждения выздоровления.

С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено 842 494 теста на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 52 416 положительных первичных результата. С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

В Эстонии вакцинировали 46 152 человека

По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии вакцинированы 46 152 человека, из которых 22 284 получили две дозы. Ознакомиться со статистикой по вакцинации можно посредством данных Департамента здоровья по коронавирусу. Желающие могут самостоятельно ознакомиться со сведениями о своей вакцинации на портале пациента по адресу digilugu.ee/ru.

Вакцинированным обеспечено наличие второй дозы вакцины, и вакцинация против COVID-19 продолжается, невзирая на небольшие сокращения поставок. Продолжается вакцинация в домах престарелых; также начинается вакцинация работников сферы здравоохранения второй дозой вакцины. Расширение целевых групп в рамках вакцинации переносится как минимум на неделю. Вакцинация переносится хорошо. 0,6 процента вакцинированных сообщили о быстро проходящих побочных эффектах.

Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.

В приоритетном порядке возможности для вакцинации предлагаются медицинским работникам и сотрудникам учреждений сферы здравоохранения, персоналу и жильцам домов престарелых, а также людям старше 70 лет и категориям пациентов с определенными диагнозами, у которых COVID-19 может протекать в более тяжелой форме ввиду состояния здоровья. Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины от COVID-19, вакцинация станет доступной для других целевых групп и населения в целом.

Установите приложение HOIA

Установите на свой телефон через Google Play или App Store мобильное приложение HOIA, которое вышлет вам уведомление в случае близкого контакта с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами. Это означает, что государство, производитель приложения или телефона не получают сведений о том, кто и с кем близко контактировал. Подробнее см. на www.hoia.me/ru.

По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK), на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано  263 977 раз. Через приложение было сообщено о заболевании 3369 раз, из них активных случаев заболевания на текущий момент насчитывается 387.

На странице koroonatestimine.ee/ru сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на данной веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. Здесь же можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать телефонные номера службы поддержки клиентов и координаты мест проведения тестирования.

Действуют общегосударственные ограничения

С этой недели по всей Эстонии действуют одинаковые ограничения для борьбы с COVID-19, поскольку вирус демонстрирует равномерное распространение по всем регионам. Заведения общественного питания и развлекательные заведения могут  обслуживать клиентов на месте до 21:00, при этом проводить вместе время разрешается группам до шести человек. В кинотеатрах, театрах, концертных залах и других местах проведения публичных мероприятий во внутренних помещениях со стационарным сидячими местами действует требование о заполнении не более чем на 50%. Подробную информацию можно найти на сайте www.kriis.ee/ru.

Кривая заражения демонстрирует признаки стабилизации, однако, несмотря на это, вирус все еще широко распространен. Основной причиной для беспокойства служит высокая заполненность мест в отделениях интенсивной терапии для больных COVID-19. Каждый человек может помочь предотвратить распространение вируса. Важно избегать ненужных контактов и соблюдать меры профилактики.

Обращайтесь за сведениями о коронавирусной инфекции, заболевании COVID-19 и вакцинации против коронавируса только к достоверным источникам. Информацию о вакцинации можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru. Подробную информацию о COVID-19 можно найти на сайте Департамента здоровья и на странице учреждения в Facebook.

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