Подача налоговых деклараций: о чем стоит помнить?

Терпением нужно запастись и при электронном декларировании – предыдущая практика показала, что нагрузка на информационные системы высока и все желающие одновременно заполнить и предоставить декларацию не могут. Время ожидания также может быть долгим при звонке на телефон информационной линии.

«Не нужно торопиться, подать декларацию о доходах можно до 30 апреля», – прокомментировала руководитель услуг НТД, оказываемых физическому лицу, Грете Урбел. Возврат переплаченного подоходного налога осуществляется так же, как и в предыдущие годы - если декларация в порядке и не требует проверки или предоставления дополнительных документов, перевод будет осуществлен в течение пару недель. Скорость возврата налога не зависит от времени подачи декларации. Последний срок возврата налога 1 октября.

Декларация о доходах предварительно заполнена на основе данных, известных НТД. В этом году дополнительно предварительно заполнена информация о продаже недвижимости, если по оценке НТД она подлежит налогообложению, а также информация о сделках с лесом.

Если в предварительно заполненные данные попала недвижимость, не подлежащая обложению подоходным налогом, необходимо эти данные самому удалить. Если наоборот, полученный доход на декларации отсутствует, например, доход от сдачи в аренду, доход, полученный в иностранном государстве или доход, полученный в конверте, то необходимо его декларировать. Также необходимо декларировать доход от продажи недвижимости, подлежащий налогообложению, но данные о котором не были предварительно заполнены.

«Предварительно заполнив данные, хотим сделать декларирование доходов более быстрым и удобным, - сказала Урбел. - Но при этом не теряется ответственность человека - предварительно заполненные данные обязательно нужно проверять и при необходимости менять. Например, часто забывают проверить, все ли расходы на обучение предварительно заполнены, или забывают, что человек должен сам отправить информацию о процентах по своему жилищному кредиту из банка в НТД».

Второй год человек может по желанию полностью или частично переплаченный подоходный налог направить на пожертвование. Из благотворительных организаций можно выбрать до трех получателей пожертвований. Однако стоить отметить, что после перечисления пожертвования, отозвать или изменить сумму пожертвования больше нельзя.

Также возможно оставить переплаченный подоходный налог на счете предоплаты для покрытия обязательств по земельному налогу.

С 26 февраля начнется возврат переплаченного подоходного налога тем, кто предоставил декларацию в электронном виде и с 19 марта – тем, кто подал декларацию на бумаге. Если подоходный налог подлежит доплате, то его необходимо уплатить до 1 октября.

Ожидается, что будет подано более 750 000 деклараций, из которых около 96 процентов будут представлены в электронном виде. В прошлом году НТД выплатил 189 миллионов евро переплаченного подоходного налога, и к доплате подоходного налога было в общей сложности 58 миллионов евро.