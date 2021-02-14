Прокуратура и тюрьма не против отпустить на свободу осужденного за работу на ГРУ гражданина Эстонии
Ни Тартуская тюрьма, ни прокуратура не были против условно-досрочного освобождения из тюрьмы осужденного за работу на ГРУ Ильи Тихановского (43).
Ни Тартуская тюрьма, ни прокуратура не были против условно-досрочного освобождения из тюрьмы осужденного за работу на ГРУ Ильи Тихановского (43).
Вопрос о его досрочном освобождении был рассмотрен Тартуским уездным судом на этой неделе, а решение по ходатайству будет принято не позднее 8 марта, сообщили rus.err.ee в пресс-службе суда.
В прошлом году суд отказал Тихановскому в УДО, хотя ни Тартуская тюрьма, ни прокурор тогда также не возражали против условно-досрочного освобождения осужденного, при условии применения электронного наблюдения и выполнения им других обязательств.
Согласно обвинению Госпрокуратуры, он действовал в интересах ГРУ, собирая информацию о жизненно важных объектах с точки зрения государственной обороны и функционирования государства.
3 апреля 2018 Тартуский уездный суд, рассматривавший дело в порядке согласительного производства, приговорил его к четырем годам лишения свободы.