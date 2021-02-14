«Зеленые»: защита детей от педофилов требует изменений в законе

«Из всех несправедливостей в этом мире насилие в отношении детей является наиболее жестоким, но лишь часть случаев доходит до общественности, большинство детей не получают помощи, преступники остаются безнаказанными, а преступления продолжают совершаться, - заявила Зюлейха Измайлова, председатель Партии зеленых. - Также совершенно непростительно, если детям не верят и вместо этого защищают педофилов. Обеспечение безопасного детства - священный долг взрослых».

«Находясь в Рийгикогу, «зеленые» представили аналогичный законопроект о защите детей еще в 2010 году, но тогда другие парламентские партии не захотели защищать детей от педофилов, и законопроект был отклонен, - заявила Измайлова. - Дети, которым в то время требовалась помощь, стали взрослыми, и выросло новое поколение. Мы не знаем, сколько детей пострадало из-за бездействия Рийгикогу. Будем надеяться, что сегодняшние члены парламента будут иметь больше духа, чтобы отстаивать правильные вещи, потому что сегодня преступникам еще проще добраться до своих жертв».

«Зеленые» и другие подписавшиеся под петицией предлагают внести поправки в Пенитенциарный кодекс, чтобы обеспечить большую защиту детей от деятельности педофилов и другой сексуальной эксплуатации. С этой целью Рийгикогу должен поднять возраст сексуального согласия с нынешних 14 лет до 16 лет. Текущий лимит в 14 лет оказался недостаточным.

«В то время как европейские страны, такие как Финляндия, Латвия, Литва, Великобритания и многие другие, повысили возраст сексуального согласия до 16 лет, законодатели Эстонии этого не сделали, - говорится в пояснительном тексте петиции. - Мы находимся в ситуации, когда педофил пенсионного возраста может заниматься сексом с 14-летним подростком, а полиция и система социальной защиты не могут помочь ребенку из-за отсутствия законотворчества. Сексуальное насилие вредит как умственному, так и физическому развитию ребенка. Сексуальное насилие над детьми - это очень скрытый вид преступлений во всем мире».

Поскольку варианты лечения сексуальных преступников за пределами тюремной системы не улучшились, «зеленые» призывают правительство внести свой вклад в профилактику и активно работать над созданием и финансированием программ лечения для сексуальных преступников, поскольку это снизит уровень рецидивизма.

Партия предлагает внести поправки и дополнить два параграфа Пенитенциарного кодекса:

§ 145. Половой контакт с малолетним

(1) Половой контакт взрослого с лицом в возрасте до 16 лет, кроме случаев, когда разница в возрасте между взрослым и несовершеннолетним не превышает четырех лет, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

§ 146. Удовлетворение сексуального желания с малолетним

(1) Вовлечение малолетнего в возрасте до шестнадцати лет в удовлетворение сексуального желания взрослого не половым актом, а иным способом, кроме случаев, если разница в возрасте между взрослым и несовершеннолетним составляет до четырех лет, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

По состоянию на воскресенье висящую в среде Rahvaalgatus.ee петицию подписали 946 человек, то есть до тысячи подписей не хватает еще 54.