Глава МИД Финляндии о предстоящем визите в Россию: я потребую освобождения Навального

По словам главы финского МИД Пекка Хаависто, речь идет, в числе прочего, об аннексии Крыма, ситуации на Востоке Украины и событиях вокруг оппозиционного лидера Алексея Навального.
На пресс-конференции после встречи Боррель не смог В интервью Yle Хаависто заверяет, что, в отличии от главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, в понедельник он сможет сформулировать четкое требование об освобождении Навального.
"Факт отравления необходимо расследовать. То, как с ним обращаются, его арест – это незаконные действия. Мы считаем, что жертва попала в статус обвиняемого. Кроме того, решение Европейского суда по правам человека, которое касается Навального, необходимо уважать. Безусловно, на встрече мы будем требовать освобождения Навального", - заявил Хаависто.