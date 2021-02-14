Вс, 14.02.2021
Идти на митинги нужно россиянам и организовывать их нужно в России. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
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Глава МИД Финляндии о предстоящем визите в Россию: я потребую освобождения Навального

Пекка Хаависто ФОТО: Olivier Hoslet/AP

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто (“Зелёные”) на предстоящей встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым планирует среди прочего, затронуть темы, которые вызывают напряженность в отношениях между Россией и Европейским Союзом, передает Yle.

По словам главы финского МИД Пекка Хаависто, речь идет, в числе прочего, об аннексии Крыма, ситуации на Востоке Украины и событиях вокруг оппозиционного лидера Алексея Навального.

На пресс-конференции после встречи Боррель не смог В интервью Yle Хаависто заверяет, что, в отличии от главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, в понедельник он сможет сформулировать четкое требование об освобождении Навального.

"Факт отравления необходимо расследовать. То, как с ним обращаются, его арест – это незаконные действия. Мы считаем, что жертва попала в статус обвиняемого. Кроме того, решение Европейского суда по правам человека, которое касается Навального, необходимо уважать. Безусловно, на встрече мы будем требовать освобождения Навального", - заявил Хаависто.

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