Глава МИД Финляндии о предстоящем визите в Россию: я потребую освобождения Навального

По словам главы финского МИД Пекка Хаависто, речь идет, в числе прочего, об аннексии Крыма, ситуации на Востоке Украины и событиях вокруг оппозиционного лидера Алексея Навального.

На пресс-конференции после встречи Боррель не смог В интервью Yle Хаависто заверяет, что, в отличии от главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, в понедельник он сможет сформулировать четкое требование об освобождении Навального.