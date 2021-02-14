Перед посольством России в Таллинне пройдет акция в поддержку Навального

Поддерживающие Алексея Навального намерены в День друзей собираться во дворах своих домов по всей России, размахивая фонариками мобильных телефонов и свечами. Российские власти предупредили, что людям, которые в День друзей примут участие в несанкционированных собраниях, будет грозить уголовное наказание.