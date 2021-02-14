Вс, 14.02.2021
Сомнительно было поздравлять Россию с успехом вакцины «Спутник V». Эва-Мария Лийметс
Эва-Мария Лийметс
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Перед посольством России в Таллинне пройдет акция в поддержку Навального
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Перед посольством России в Таллинне пройдет акция в поддержку Навального

Акция в поддержку Навального. Фото иллюстративное. ФОТО: Madis Veltman

В День друзей, 14 февраля, перед посольством России в Таллинне в 18 часов зажгут свечи и потребуют освобождения Алексея Навального и других российских политзаключенных.

Акция проводится в поддержку российской инициативы  «Любовь сильнее страха», сообщили организаторы мероприятия.

Поддерживающие Алексея Навального намерены в День друзей собираться во дворах своих домов по всей России, размахивая фонариками мобильных телефонов и свечами. Российские власти предупредили, что людям, которые в День друзей примут участие в несанкционированных собраниях, будет грозить уголовное наказание. 

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