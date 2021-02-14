Перед посольством России в Таллинне пройдет акция в поддержку Навального
В День друзей, 14 февраля, перед посольством России в Таллинне в 18 часов зажгут свечи и потребуют освобождения Алексея Навального и других российских политзаключенных.
В День друзей, 14 февраля, перед посольством России в Таллинне в 18 часов зажгут свечи и потребуют освобождения Алексея Навального и других российских политзаключенных.
Акция проводится в поддержку российской инициативы «Любовь сильнее страха», сообщили организаторы мероприятия.
Поддерживающие Алексея Навального намерены в День друзей собираться во дворах своих домов по всей России, размахивая фонариками мобильных телефонов и свечами. Российские власти предупредили, что людям, которые в День друзей примут участие в несанкционированных собраниях, будет грозить уголовное наказание.