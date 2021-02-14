График ⟩ Жители Эстонии пенсионного возраста забирают сразу все деньги из второй ступени

Из статистики Пенсионного центра следует, что, по состоянию на 11 февраля, заявление об единовременной выплате пенсии подали 14 260 человек, средний возраст которых 63 года.
Заявление о договоре фондовой пенсии подали 139 человек, средний возраст которых 65 лет, а заявление о пенсионном договоре подали только 65 человек.
Заявления о расторжении договора страхования для вывода денег подали 1316 человек, их средний возраст 68 лет.
С января этого года у человека два пенсионных возраста. Первым пенсионным возрастом для людей, выходящих на пенсию в этом году, является 64 года, то есть речь идет о людях родившихся в 1957 году и старше, но существует также пенсия второй ступени, которая наступает на пять лет раньше. Как одни, так и другие могут разом забрать деньги из второй ступени, и при этом в качестве подоходного налога заплатить десять процентов, а не 20 процентов, как все другие более молодые люди, которые будут забирать накопления.
Заявлений о выводе денег из второй пенсионной ступени, то есть заявления людей, кто еще не достиг пенсионного возраста, по состоянию на 11 февраля, было сделано 88 004, то есть около 12 процентов ото всех присоединившихся ко второй ступени. Эти люди должны будут заплатить подоходный налог.