График ⟩ Жители Эстонии пенсионного возраста забирают сразу все деньги из второй ступени

С января этого года у человека два пенсионных возраста. Первым пенсионным возрастом для людей, выходящих на пенсию в этом году, является 64 года, то есть речь идет о людях родившихся в 1957 году и старше, но существует также пенсия второй ступени, которая наступает на пять лет раньше. Как одни, так и другие могут разом забрать деньги из второй ступени, и при этом в качестве подоходного налога заплатить десять процентов, а не 20 процентов, как все другие более молодые люди, которые будут забирать накопления.