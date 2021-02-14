От кражи еды до жестокого убийства: жительницу Кохтла-Ярве будут судить по трем обвинениям

Учитывая степень и обилие травм, нанесенных мужчине, способ и средства их нанесения, женщину обвинили в убийстве, совершенном мучительным способом.

Также женщина обвиняется в том, что 12 сентября 2019 года в заведении общепита в Кохтла-Ярве, она брызнула в сторону мужчины и женщины перцовым газом из баллончика, а затем, забрав приготовленную для них еду, убежала.

В сообщении полиции тогда указывалось, что злоумышленниц было две, а в роли жертвы фигурировал только 23-летний мужчина. В ходе предварительного следствия картина изменилась. Потерпевших, как выяснилось, было двое. Но нападение совершила только одна из женщин.