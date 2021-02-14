Эстонии грозит чрезвычайное положение: специалисты бьют тревогу из-за резкого роста числа зараженных

После завершения дистанционного обучения и открытия школ резко выросло число зараженных среди школьников в Харьюмаа и Ида-Вирумаа, нельзя сказать и о других уездах, что роста нет. Правительство же пытается избежать кризиса в образовании и не спешит вводить новые ограничения. Однако тенденция заражения ведет к ситуации, когда новое чрезвычайное положение невозможно будет предотвратить, пишет Postimees.
Вспышка вируса вновь набирает обороты во всех возрастных группах, но среди самых молодых, в возрастной группе 0-19 лет никогда раньше не наблюдалось такого резкого роста. В конце января, когда дистанционное обучение закончилось как в Харьюмаа, так и в Ида-Вирумаа, в этой возрастной группе ежедневно получали положительный диагноз в среднем минимум 70 детей. Всего за одну неделю в начале февраля это число выросло до 110. В Харьюмаа аналогичный рост был с 30 до 70.
Влияние ограничений на распространение вируса среди школьников можно заметить: в начале декабря правительство перевело гимназии на дистанционное обучение. В других возрастных группах произошло стремительное распространение вируса, но не среди детей. Явный спад пришелся на рождественское время, когда начались школьные каникулы.
Новый рост заражений среди школьников можно было прогнозировать после окончания дистанционного обучения в Харьюмаа и Ида-Вирумаа, примерно через пять дней это и произошло. Самая низкая точка заражения в текущем учебном году среди детей Харьюмаа была в середине октября, когда в среднем менее одного ребенка в день получали положительный диагноз. Первый резкий рост произошел в конце ноября - начале декабря, второй — в середине декабря перед школьными каникулами, а третий — сейчас.
Главный специалист отдела мониторинга инфекционных заболеваний Департамента здоровья Юта Варьяс уточняет, что дети обычно заражаются от члена семьи. «Если в инфекционно опасное время ходить в школу, заражаются уже одноклассники и учителя. Они в свою очередь приносят заболевание домой и заражаются их члены семьи», - объясняет Варьяс.
Она сказала, что у детей относительно неприметные симптомы заболевания или симптомы проходят довольно быстро. «Дети также могут быть абсолютно бессимптомными», - говорит она.
Количество школ, дети в которых отправлены на самоизоляцию как близкие контакты, постоянно меняется. По состоянию на прошлую неделю (7 февраля), заражение было обнаружено в 137 школах. Уровень заражения среди детей стал расти на второй недели нового года.
Открытие школ увеличило распространение вируса на 30 процентов
По словам профессора прикладной вирусологии Тартуского университета Андрес Меритс, невозможно просто смотреть на коронавирусные показатели и не действовать. «Болезнь явно поражает детей 10-19 лет и оттуда распространяется повсюду. Около 20-30 процентов распространения вируса связано с открытием школ», - пояснил Меритс.
Цель правительства — попытаться сохранить учебные учреждения открытыми. Министр образования и науки Лийна Керсна заявляет, что в очагах заражения видно, что 15 процентов связаны со школами и восемь — с детскими садами. «Очаги находятся в другом месте, а не в учебных учреждениях. Поскольку на них реагируют очень быстро, в учебных учреждениях не возникает больших очагов», - объясняет Керсна, почему не следует отправлять школьников на дистанционное обучение.
«В Эстонии дети могут ходить в школу, за некоторыми исключениями. Но мы обязательно постараемся сохранить учебные учреждения открытыми и продолжить контактное обучение», - сказал министр здоровья и труда Танель Кийк. Он добавил, что если посмотреть на распространение вируса более детально, многие люди заражаются в кругу семьи, и зачастую источник заражения неизвестен.
Но Мерист говорит, что коэффициент распространения вируса в настоящее время составляет 1,1. «Это означает, что где-то в середине марта у нас будет 1500 зараженных в день», - говорит Меритс.
По словам профессора математической статистики Тартуского университета Кристы Фишер, на сегодняшний день мы не можем говорить о приостановлении распространения коронавируса. «Существует определенная тенденция к росту. Уровень заражения превысил 1,15 и уже приближается к двум», - сказала Фишер. По ее словам, вполне вероятно, что в ближайшее время в стране будет по 1000 зараженных в день. «Это произойдет скоро», - говорит она.
На вопрос, следует ли вновь переводить школы на дистанционное обучение, Фишер ответила, что действительно нужно еще немного больше подумать над ограничениями. «Если в начале года была тенденция к снижению, то сейчас видно, что открытие школ сильно способствовало распространению вируса, - пояснила она. - Мы находимся на пике в Европе, и это не остановить косметическим корректировками».
На вопрос, следовало бы отправить детей на дистанционное обучение на три недели, Фишер считает, что это неплохая идея.
Но в декабре Министерство образования и Департамент здоровья обновили сценарии ситуации с коронавирусом.
По словам Меритса, последний из сценариев может быть слишком черным. «Но надо быть дальтоником, чтобы прочитать поля C и D, а затем заявить, что у нас на самом деле нет такой ситуации», - сказал Меритс. Он огорчен тем, что у правительства есть свои правила, но они не соблюдаются.
Если не действовать, чрезвычайного положения не избежать
«Я считаю, что никак нельзя сказать, что у нас сейчас ситуация желтого уровня опасности, когда она уже определенно красного уровня и в середине марта уже будет черного. Просто так будет», - возмущается Меритс.
Если уже сейчас цифры большие, с большой вероятностью через несколько недель, если человек по какой-то причине попадет в больницу, его там не примут, поскольку не будет мест.
«На следующей неделе будет то, что будет - ничего не поделаешь. У нас есть март и апрель, которые определенно будут очень трудными», - сказал Меритс. Он вспомнил май прошлого года, когда вирус ослаб и ограничения стали смягчать. «В мае должна была бы настать свобода, но этого не произойдет, если мы позволим цифрам расти, когда в день будет 2000 коронаположительных», - объяснил Меритс. Он не смог вспомнить ни одной европейской страны, которая позволяла бы долгое время держаться 1000 заражениям в день и не вводила бы чрезвычайное положение.
Если в прошлом году коронавирус был привезен в Эстонию с лыжных курортов во время школьных каникул, зимние каникулы в этом году показали, что, если дети не ходят в школу три недели, коронавирусную цепь можно разорвать и показатели снизятся. «Другими словами, мы полным ходом направляемся в пропасть, - сказал вирусолог. - Сценарий, когда у нас будут большие проблемы, когда будет большой экономический застой, сейчас становится все более и более вероятным».
Говоря об ограничениях предприятий общественного питания, Кийк сказал, что они, вероятно, должны быть рассмотрены научным советом совместно с Департаментом здоровья. «Понятно, что мы не будет вводить уездных ограничений, а подходим к стране как к одному целому, поскольку показатели одинаково высоки почти во всех уездах», - пояснил Кийк. «Что-то это, конечно, даст. Но достаточно ли этого?» - рассуждает Меритс. В возрастной группе 25-29 лет меньше всего инфицированных.
«Нынешняя ситуация весьма плоха и, если ничего не предпринимать, будет еще хуже, и дойдет до того, что мы вынуждены будем вводить чрезвычайное положение», - отметил Меритс.
И по мнению Фишер, до чрезвычайного положения недалеко, если жизнь Эстонии будет в плену мягких ограничений. «Без ограничений вирус не пойдет на спад. Заболеваемость высоко подскочила, если бы тенденция заболеваемости снижалась, можно было бы поразмышлять, что [вводить ограничения] не придется», - отметила она.