Поставщики вакцины просят государство разрешить немедленную вакцинацию своих работников

Эстонский Союз оптовых продавцов лекарственных препаратов осенью уже отмечал, что непрерывность жизненно важных услуг напрямую зависит от их деятельности, хотя по закону оптовые фармацевтические компании не являются поставщиками жизненно важных услуг.

Со своей стороны, оптовые фармацевтические торговцы прилагают все усилия, чтобы помочь стране доставлять вакцины в нужные места, где они больше всего необходимы, говорится в письме союза, которое было направлено в Министерство социальных дел в пятницу.

Без транспортировки, хранения, комплектации и логистики лекарств, в том числе вакцин от COVID-19, они бы очень быстро стали бы недоступными для сферы здравоохранения.

«Мы просим вас как можно скорее включить сотрудников оптовых фармацевтических компаний в очередь на вакцинацию, наряду с фармацевтами и работниками первой линии, - написала союз.