Вс, 14.02.2021
Посмотрим, какая социально-экономическая обстановка в России и каково настроение народа, при этом президент по-прежнему вкладывается в армию. Калле Лаанет
Калле Лаанет
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Поставщики вакцины просят государство разрешить немедленную вакцинацию своих работников
1 мин для прочтения

Поставщики вакцины просят государство разрешить немедленную вакцинацию своих работников

Транспортировка вакцины от Covid-19 ФОТО: Raigo Pajula

Чтобы обеспечить доступность лекарств и поставки вакцин от COVID-19, крайне важно поддерживать жизнеспособность компаний, занимающихся поставками, поэтому оптовые фармацевтические компании хотят немедленно вакцинировать свой персонал вместе с работниками передовой.

Эстонский Союз оптовых продавцов лекарственных препаратов осенью уже отмечал, что непрерывность жизненно важных услуг напрямую зависит от их деятельности, хотя по закону оптовые фармацевтические компании не являются поставщиками жизненно важных услуг.

Со своей стороны, оптовые фармацевтические торговцы прилагают все усилия, чтобы помочь стране доставлять вакцины в нужные места, где они больше всего необходимы, говорится в письме союза, которое было направлено в Министерство социальных дел в пятницу.

Без транспортировки, хранения, комплектации и логистики лекарств, в том числе вакцин от COVID-19, они бы очень быстро стали бы недоступными для сферы здравоохранения.

«Мы просим вас как можно скорее включить сотрудников оптовых фармацевтических компаний в очередь на вакцинацию, наряду с фармацевтами и работниками первой линии, - написала союз.

Во время кризиса в области здравоохранения оптовые продавцы фармацевтических препаратов приняли экстренные меры, чтобы обеспечить наличие лекарств и бесперебойную работу. Как пояснили в союзе, были серьезно реорганизованы деятельность компаний, правила и графики охраны труда лиц, ответственных за обращение с лекарствами.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back