Провизоры готовы начать вакцинацию от COVID-19 в 50 аптеках

Когда поступит достаточное количество вакцины, массовое вакцинирование замедлится из-за нехватки пунктов вакцинирования, их часов работы и отсутствия гибкой системы регистрации онлайн, считает Союз провизорских аптек (EPAL).

По действующему законодательству вакцинацию могут вести только определенные медработники. EPAL считает, что в будущем после соответствующего обучения это могли бы делать и аптекари, как это обстоит во многих европейских странах.

Привлечение аптек и аптекарей к борьбе с COVID-19 оказало бы существенную поддержку перегруженным центрам семейных врачей и помогло бы государству ускорить отвечающую ожиданиям населения массовую вакцинацию.

В течение последних трех лет в аптеках в сотрудничестве с предоставляющими медуслуги делали прививки от гриппа и клещевого энцефалита, что существенно повысило уровень иммунизации населения.