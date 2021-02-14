Вс, 14.02.2021
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Калле Лаанет
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Провизоры готовы начать вакцинацию от COVID-19 в 50 аптеках

Вакцинация. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

Провизоры готовы начать вакцинацию от COVID-19 в 50 аптеках 9 городов сразу, как только государство включит аптеки в программу вакцинирования. 

Когда поступит достаточное количество вакцины, массовое вакцинирование замедлится из-за нехватки пунктов вакцинирования, их часов работы и отсутствия гибкой системы регистрации онлайн, считает Союз провизорских аптек (EPAL).

По действующему законодательству вакцинацию могут вести только определенные медработники. EPAL считает, что в будущем после соответствующего обучения это могли бы делать и аптекари, как это обстоит во многих европейских странах. 

Привлечение аптек и аптекарей к борьбе с COVID-19 оказало бы существенную поддержку перегруженным центрам семейных врачей и помогло бы государству ускорить отвечающую ожиданиям населения массовую вакцинацию.

В течение последних трех лет в аптеках  в сотрудничестве с предоставляющими медуслуги делали прививки от гриппа и клещевого энцефалита, что существенно повысило уровень иммунизации населения. 

EPAL считает необходимым незамедлительно разработать и внедрить программу обучения аптекарей, которые тем самым смогли бы приобрести нужные знания и навыки вакцинирования, и тем самым уже к осени в Эстонии были бы лучше готовы к будущим эпидемиям. 

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