Картина дня: Эстонии грозит чрезвычайное положение, трагедия в Нарве и акции в поддержку Навального
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 14 февраля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 14 февраля.
Декларирование доходов начинается с 15 февраля, но Налогово-таможенный департамент (НТД) рекомендует не спешить в бюро обслуживания – в первые недели бывают длинные очереди. Однако, для предотвращения распространения коронавируса, необходимо будет ждать на улице. Читать далее...
После завершения дистанционного обучения и открытия школ резко выросло число зараженных среди школьников в Харьюмаа и Ида-Вирумаа, нельзя сказать и о других уездах, что роста нет. Правительство же пытается избежать кризиса в образовании и не спешит вводить новые ограничения. Однако тенденция заражения ведет к ситуации, когда новое чрезвычайное положение невозможно будет предотвратить. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4910 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 667, то есть 13,6% от общего количества. Читать далее...
Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) заявила в программе «Otse Postimehest», что, если Европейский департамент лекарственных средств даст зеленый свет российской вакцине от коронавируса, она не видит причин, по которым Эстония не должна рассматривать возможность приобретения российской вакцины. Посланием премьер-министра поделилось Посольство России. Читать далее...
Люди пенсионного возраста и пенсионного возраста второй ступени используют возникшую из-за реформы второй пенсионной ступени возможность и заберут разом все накопленные деньги. Читать далее...
Отстраненные от управления государством консерваторы рассчитывают до очередных парламентских выборов вернуться к власти. Читать далее...
Имена, адреса э-почты, телефонные номера и адреса почти 30 клиентов онлайн-магазина Tootemaailm оказались в открытом доступе в интернете. Читать далее...
По данным Департамента полиции и погранохраны, в субботу, 13 февраля, произошло два тяжелых ДТП, в которых пострадали люди. Читать далее...
Вакцинация от коронавируса не избавляет получившего прививку человека от необходимости носить маску, сообщила РИА "Новости" профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. Вакцинированные могут быть бессимптомными распространителями инфекции и заражать других. Читать далее...
Во время беседы с главными редакторами российский СМИ президент России Владимир Путин в числе прочего говорил об Алексее Навальном и протестах. По его словам, протестные акции в поддержку Навального возникли на фоне накопившегося из-за пандемии раздражения россиян. Читать далее...
В субботу в Москве продолжился интенсивный снегопад, вторые сутки побивающий рекорд за всю историю метеонаблюдений. Читать далее...