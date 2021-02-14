Картина дня: Эстонии грозит чрезвычайное положение, трагедия в Нарве и акции в поддержку Навального

Подача налоговых деклараций: о чем стоит помнить?

Декларирование доходов начинается с 15 февраля, но Налогово-таможенный департамент (НТД) рекомендует не спешить в бюро обслуживания – в первые недели бывают длинные очереди. Однако, для предотвращения распространения коронавируса, необходимо будет ждать на улице. Читать далее...

Эстонии грозит чрезвычайное положение: специалисты бьют тревогу из-за резкого роста числа зараженных

После завершения дистанционного обучения и открытия школ резко выросло число зараженных среди школьников в Харьюмаа и Ида-Вирумаа, нельзя сказать и о других уездах, что роста нет. Правительство же пытается избежать кризиса в образовании и не спешит вводить новые ограничения. Однако тенденция заражения ведет к ситуации, когда новое чрезвычайное положение невозможно будет предотвратить. Читать далее...

Коронавирус выявлен у 667 жителей Эстонии, четверо скончались

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4910 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 667, то есть 13,6% от общего количества. Читать далее...

«Хорошие новости из Эстонии»: Посольство России обратило внимание на слова Каллас о вакцине «Спутник V»

Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) заявила в программе «Otse Postimehest», что, если Европейский департамент лекарственных средств даст зеленый свет российской вакцине от коронавируса, она не видит причин, по которым Эстония не должна рассматривать возможность приобретения российской вакцины. Посланием премьер-министра поделилось Посольство России. Читать далее...

ГРАФИК 〉 Жители Эстонии пенсионного возраста забирают сразу все деньги из второй ступени

Люди пенсионного возраста и пенсионного возраста второй ступени используют возникшую из-за реформы второй пенсионной ступени возможность и заберут разом все накопленные деньги. Читать далее...

Хельме: коалиция реформистов и центристов просуществует не больше года

Отстраненные от управления государством консерваторы рассчитывают до очередных парламентских выборов вернуться к власти. Читать далее...

Данные клиентов еще одного эстонского интернет-магазина стали общедоступными

Имена, адреса э-почты, телефонные номера и адреса почти 30 клиентов онлайн-магазина Tootemaailm оказались в открытом доступе в интернете. Читать далее...

Тяжелое ДТП: автомобиль врезался в дерево и полностью сгорел

По данным Департамента полиции и погранохраны, в субботу, 13 февраля, произошло два тяжелых ДТП, в которых пострадали люди. Читать далее...

Получивших вакцину от Covid-19 призвали не расслабляться

Вакцинация от коронавируса не избавляет получившего прививку человека от необходимости носить маску, сообщила РИА "Новости" профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. Вакцинированные могут быть бессимптомными распространителями инфекции и заражать других. Читать далее...

Путин о протестах и Навальном: усталость у людей, накопленное раздражение

Во время беседы с главными редакторами российский СМИ президент России Владимир Путин в числе прочего говорил об Алексее Навальном и протестах. По его словам, протестные акции в поддержку Навального возникли на фоне накопившегося из-за пандемии раздражения россиян. Читать далее...

Рекордный снегопад в Москве: под завалом умер человек, задержано более 140 авиарейсов