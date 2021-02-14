"Цепь солидарности и любви": в России проходят акции в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных

В Москве завершилась акция "Цепь солидарности и любви". По данным волонтера "Белого счетчика" на 15.00 мск цепь насчитывала 235 участниц.

В Иркутске след от света фонариков сложился в слово "Свободу". В одном из дворов Октябрьского района города десяток жителей устроили небольшую "прогулку", передал новостной портал "Тайга.инфо".

Как сообщил в Telegram журналист Арсений Веснин, в Санкт-Петербурге вдоль Воскресенской набережной у Невы примерно 25 активисток выстроились в цепь солидарности в поддержку женщин, переживающих политическое и государственное насилие. В конце акции собравшиеся начали скандировать: "Свободу политзаключенным!" По данным местного издания "Бумага", всего к памятнику жертвам политических репрессий пришли порядка 70 человек.

В Казани прошел согласованный с властями митинг "против задержаний и репрессий и изменения выборного законодательства в Госдуму". Среди организаторов - представители партий "Яблоко", "Парнас", а также движения "Левый фронт". Уведомление подали на 200 человек. На акции требовали соблюдать санитарные предписания и дистанцию между участниками в 1,5 метра. Как передает правозащитный интернет-портал "ОВД-Инфо", после митинга задержали девять человек. По данным портала, их угрожали заковать в наручники, а также отобрать мобильные телефоны. Задержанных доставили отдел полиции номер 12.

Флешмобы с фонариками прошли в Петропавловске-Камчатском, на Сахалине и в Приморье. Об этом сообщили в Telegram "Команда Навального" и штаб оппозиционера во Владивостоке. В Хабаровске даже запустили салют. "Очень романтично", - прокомментировали участники.