От Москвы и до Камчатки: жители России поддержали Навального

Когда стемнело, люди начали выходить с фонариками как в центре, так и в спальных районах Москвы, сообщает "Медиазона". Жители Санкт-Петербурга также присоединились к акции.

Ты не поверишь, но это обычный двор в Москве#ЛюбовьСильнееСтраха pic.twitter.com/FyhuAUy6xE — ФБК (@fbkinfo) February 14, 2021

Оглянитесь вокруг, петербуржцы!

Вы — лучшие люди этого города, вы озарили его сегодня вечером! ⚡️⚡️⚡️#ЛюбовьСильнееСтраха pic.twitter.com/wRx26i55sG — Штаб Навального в Петербурге (@teamnavalny_spb) February 14, 2021

Несколько фотографий с фонарями появились в Instagram бывшего президента и премьер-министра Дмитрия Медведева, обратили внимание сторонники Навального. Именно эти осветительные приборы глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков упомянул в описании формата акции 14 февраля: выйти в 20.00 во двор, включить фонарик на телефоне, поднять его вверх и постоять несколько минут.

В Иркутске след от света фонариков сложился в слово "Свободу". В одном из дворов Октябрьского района города десяток жителей устроили небольшую "прогулку", передал новостной портал "Тайга.инфо".

В Казани прошел согласованный с властями митинг "против задержаний и репрессий и изменения выборного законодательства в Госдуму". Среди организаторов - представители партий "Яблоко", "Парнас", а также движения "Левый фронт". Уведомление подали на 200 человек. На акции требовали соблюдать санитарные предписания и дистанцию между участниками в 1,5 метра. Как передает правозащитный интернет-портал "ОВД-Инфо", после митинга задержали девять человек. По данным портала, их угрожали заковать в наручники, а также отобрать мобильные телефоны. Задержанных доставили отдел полиции номер 12.

С фонариками вышли на улицы жители Комсомольска-на-Амуре, сообщила "Команда Навального" в Twitter. Многие присоединились к акции поодиночке, некоторые - группами по два-три человека.

Флешмобы с фонариками прошли в Петропавловске-Камчатском, на Сахалине и в Приморье. Об этом сообщили в Telegram "Команда Навального" и штаб оппозиционера во Владивостоке. В Хабаровске даже запустили салют. "Очень романтично", - прокомментировали участники.

Петропавловск-Камчатский присылает нам фотографии с акции. Спасибо вам ❤️ #любовьсильнеестраха pic.twitter.com/lO5NaEiymm — Команда Навального (@teamnavalny) February 14, 2021