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Зонд ОАЭ "Хоуп", успешно выведенный на орбиту Марса на прошлой неделе, прислал свой первый снимок Красной планеты.

Арабский зонд "Хоуп", успешно выведенный на орбиту Марса на прошлой неделе, прислал свой первый снимок Красной планеты.

ОАЭ стала первой арабской страной в истории, отправившей миссию к ближайшему соседу Земли.

На фото видны три стоящие в ряд щитовых вулкана, а также гора Олимп - потухший вулкан на Марсе, самый высокий в Солнечной системе.

Астрономам, наблюдающим Красную планету через телескопы на Земле, этот вид хорошо знаком, но для спутников, фактически расположенных на Марсе, это редкий снимок.

Эти спутники традиционно размещены близко к планете для получения снимков поверхности с высоким разрешением, их также используют как станции ретрансляции для связи с Землей.

MBRSC ОАЭ стала первой арабской страной в истории, отправившей зонд к Красной планете.

Фотография вверху этой страницы была сделана прибором EXI зонда "Хоуп" с высоты 24 700 км над поверхностью Марса в среду, то есть через день после прибытия зонда к Красной планете.

Северный полюс Марса - в верхнем левом углу изображения. В центре - гора Олимп, крупнейший вулкан Солнечной системы.

Три щитовых вулкана в ряд - это Аскрей Монс, Павонис Монс и Арсия Монс. Если вы посмотрите на восточную часть Марса на снимке, вы увидите величественную систему каньонов Валлес Маринерис. Эта часть покрыта облаками.

Сейчас "Хоуп" движется по начальному эллипсу вокруг Марса, который приближается к планете на расстояние 1000 км и удаляется от нее почти на 50 000 км. В течение следующих недель эта орбита будет сжата для арабского зонда до размеров 22 000 км на 43 000 км.

Именно с этой высоты "Хоуп" проведет новое исследование. Зонд будет отслеживать движение потоков энергии через атмосферу.

Одна из его задач - изучить утечку в космос нейтральных атомов водорода и кислорода - того, что осталось от некогда обильных водоемов Марса. Это поможет ученым лучше понять, как некогда теплая и влажная планета превратилась в холодный, пыльный, иссушенный мир.

В день, когда арабский зонд прислал свой первый снимок "Марса", китайская межпланетная станция "Тяньвэнь-1" вышла на марсианскую орбиту. Спуск марсохода намечен на 23 апреля.

Космическое агентство Китая опубликовало первые снимки увиденного китайским спутником во время выхода на орбиту.

Эти изображения получены не с научной камеры, как EXI зонда "Хоуп", а с камер с низким разрешением, используемых инженерами для осмотра космического корабля.

Большая часть видео ниже занята солнечной панелью "Тяньвэнь-1", но марсианская атмосфера и топография поверхности хорошо видны.