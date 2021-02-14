Видео ⟩ В результате цепной аварии в Сауэ в больницу была доставлена 33-летняя женщина

По предварительным данным, легковой автомобиль Seat совершал обгон грузового автомобиля, когда у него возникли технические неисправности. Тогда автомобиль вернулся на свою полосу и встал. Сзади ехал грузовик, водитель которого, чтобы избежать столкновения, попытался объехать Seat. Однако сзади этого грузовика двигался еще один грузовой автомобиль, который в итоге въехал как в остановившийся на дороге Seat, так и в грузовик, который пытался объехать Seat. Seat в итоге наполовину съехал в кювет. Сзади также был микроавтобус, который тоже съехал в кювет, чтобы избежать столкновения.