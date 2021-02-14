Вс, 14.02.2021
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Майлис Репс
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  • В нарвской квартире найден мертвым 12-летний ребенок
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В нарвской квартире найден мертвым 12-летний ребенок

Свеча. ФОТО: Элмо Рийг / Scanpix

Вчера утром Центр тревоги получил сообщение, что в многоквартирном доме в Нарве найдено тело 12-летнего ребенка в одной из квартир. По предварительным данным, причина смерти - отравление угарным газом в результате утечки. Точную причину смерти выяснит экспертиза.

На вызов приехали полицейские, скорая помощь и спасатели. Когда в ванную комнату зашел сотрудник скорой помощи с газовым датчиком, в комнате была зафиксирована высокая концентрация угарного газа. В той же комнате близкие обнаружили тело ребенка. 

Спасатели отключили газовый бойлер и запретили его дальнейшее использование, пока техники не проверят оборудование и не дадут разрешение. Квартиру проветрили.

Когда оперативные сотрудники прибыли на место, в квартире находилось еще трое несовершеннолетних и их родитель. Медики проверили и их состояние здоровья. Спасатели не обнаружили на месте датчика угарного газа. Поскольку угарный газ не имеет запаха, цвета и вкуса, единственное, что может спасти человека от удушения - это датчик.

«На месте происшествия работали полицейские, эксперты и спасатели. От имени всех нас я выражаю глубокие соболезнования родителям и близких погибшего ребенка», - сказал руководитель оперативной службы Идаской префектуры Андреас Клиймант. Он добавил, что для уточнения причин возникновения утечки, которая привела к трагическим последствиям, возбуждено уголовное дело. Его ведет группа по защите детей криминального бюро Идаской префектуры и Вируская окружная прокуратура. Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.

С 2018 года датчик угарного газа обязателен для всех жилых помещений, где находится газовое оборудование. 

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