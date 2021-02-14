Департамент здоровья объяснил, почему часть доз вакцины хранится на складе

Руководитель отдела общественного здоровья Министерства социальных дел Хели Ларманн объяснила Postimees, что большая часть имеющихся на складе вакцин Pfizer/BioNTech уже заказана и будет выслана ​​завтра. «Завтра в Эстонию должна прибыть и следующая партия вакцины Pfizer – 12 870 доз», – добавила она.

Общий подход заключается в том, чтобы в конце каждой недели складе было определенное количество доз вакцины, чтобы в случае повторного перебоя в поставках людям была гарантирована вторая необходимая доза на следующей неделе.

«Если в случае Pfizer/BioNTech поступление вакцин в Эстонию достигло определенной стабильности, то в случае Moderna этого еще нельзя сказать. Например, с последней доставкой Moderna было доставлено только 2400 доз вместо первоначально разрешенных 3600 доз, и мы узнали об этом уменьшении поставки только за неделю до этого», – пояснила Лаарманн. Следующая ожидаемая доставка тоже была отложена на неделю.

Согласно информации Министерства социальных дел, следующая поставка Moderna должна прибыть не раньше последней недели февраля. «Эта нестабильность поставок является причиной того, что в случае с Moderna в настоящее время мы храним вторую необходимую нам дозу на складе. Если в случае вакцин Moderna появится определенная надежность поставок, мы также можем пересмотреть текущую практику», – отметила она.

В случае вакцины AstraZeneca большая часть имеющихся на складе доз будет доступна на следующей неделе. Поскольку вторая доза AstraZeneca вводится только через восемь недель после первой дозы, нет планов по созданию централизованного запаса второй дозы из первого запаса.