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В Москве на Арбате в пятнадцатиградусный мороз прошла акция "Цепь солидарности любви" в знак солидарности с женщинами, которые подвергаются преследованиям за оппозиционную деятельность, в том числе за поддержку Алексея Навального. Около двухсот участниц больше двух часов оставались на улице, вместе держась за белую ленту. Аналогичная акция прошла и в Петербурге.

В Москве на Арбате в пятнадцатиградусный мороз прошла акция "Цепь солидарности любви" в знак солидарности с женщинами, которые подвергаются преследованиям за оппозиционную деятельность, в том числе за поддержку Алексея Навального. Около двухсот участниц больше двух часов оставались на улице, вместе держась за белую ленту. Аналогичная акция прошла и в Петербурге. Это первые большие собрания с начала года, которые не разогнала полиция. При этом в Москве к участницам пришли активисты прокремлевского движения SERB и "солдаты НАТО".

Идею акции женской солидарности организаторы позаимствовали у активистов в Беларуси - во время летних протестов они неоднократно выстраивались в цепь вдоль дорог в Минске.

Выйти на акцию в Москве участницам предложили с красными элементами в одежде. Толстовку этого цвета Юлия Навальная надела на заседание Симоновского суда, который отправил ее мужа, политика Алексея Навального, в колонию на два с половиной года.

"В День всех влюбленных мы хотим выразить свою поддержку не только Юлии Навальной, семью которой долгие годы преследует государство за оппозиционную деятельность, но и всем женщинам-политзаключенным", - говорилось в описании акции в "Фейсбуке".

Помимо Навальной, создатели страницы предложили поддержать студентку Алену Китаеву, которая подверглась жестокому обращению в отделении полиции, членов команды Навального Любовь Соболь и Киру Ярмыш, председательницу "Альянса врачей" Анастасию Васильеву, художницу Юлию Цветкову, активистку Марию Алехину и других.

BBC Сердечко в поддержку женщин, подвергшихся политическому преследованию, на куртке одной из участниц "Цепи солидарности".

Организатором московской акции в "Фейсбуке" значится фем-активистка, художница Дарья Серенко, но Би-би-си она сказала, что называть ее организатором неверно. "Инициаторы акции - независимые российские фем-активистки из разных объединений и групп, из разных городов. Феминизм - это горизонтальное движение, соответственно, в равной степени "берут ответственность" все, кто делает выбор участвовать", - объяснила Серенко в интервью Би-би-си.

Активистка добавила, что акция на Арбате должна стать "более мягкой точкой входа в протест" для многих людей, "которые не могут позволить себе участвовать в митингах". "Это один из форматов мирного общественного собрания, нужный для напоминания друг другу о ценностях ненасилия, взаимопомощи, сострадания и объединения. Женщины-политзаключенные и их дела часто получают меньшую огласку в медиа. Цепь солидарности нужна, чтобы напомнить: не только Навальный", - сказала она.

На самой акции Серенко не появилась - в "Твиттере" она сообщила, что ее разыскивает полиция. Кроме того, Серенко рассказала, что ее личные данные, а также адреса ее родственников, появились в Телеграме - после этого она заметила за собой слежку. Активистка пообещала обратиться в полицию по этому поводу.

Без полиции, но с "солдатами НАТО" и активистами SERB

К 14:00, когда должна была начаться акция, у памятника Александру Пушкину и Наталье Гончаровой были в основном журналисты. Но постепенно на Арбат подтянулись и участницы. У многих из них в руках были цветы, некоторые пришли с воздушными шарами в виде сердец.

Девушки растянули огромную белую ленту и выстроились в цепочку. Активистки раздавали друг другу наклейки с черными сердечками. К трем часам дня в линии стояли уже больше 200 женщин. Периодически они скандировали лозунги - "Свободу политзаключенным" и "Любовь сильнее страха".

Вопреки ожиданиям, силовики акцию фактически проигнорировали. За январь и журналисты, и участники привыкли, что перед каждым таким мероприятием власти устраивали локдаун в центре города, а тех, кто все-таки решил выйти на улицу, жестко задерживали.

В этот раз на Арбате не было ни металлических заграждений, ни сотрудников ОМОНа, ни автозаков. Возмутителями спокойствия оказались двое активистов прокремлевского движения SERB, которые решили поспорить с участницами цепи. Один из мужчин пыталась доказать девушкам с блестками на щеках, что Юлии Навальной, которая уехала в Германию, не нужна никакая поддержка. Другой говорил, что жена политика - хорошая женщина, которая "досталась лоху".

"Провокатор, уходи! Отвали", - скандировали в цепи.

Вскоре к SERB присоединились волонтеры ветеранской организации "Боевое братство", которые предлагали участницам цветы и горячий чай. Те, несмотря на мороз, отказывались. "Да ладно, мы просто цветы хотели подарить", - оправдывался один из добровольцев. "А мы просто пришли поддержать политических заключенных!", - парировали девушки.

BBC Двое мужчин, одетых в костюмы "солдат НАТО", кидали в девушек фальшивые купюры со словами "Это благодарность от нашего спецбатальона".

На исходе второго часа на Арбате появились мужчины в касках, назвавшиеся "солдатами НАТО". Они под крики "позор" начали бросать в активисток фальшивые доллары. "А что ж вы не по-английски тогда говорите?" - нашлась одна из участниц цепи. "Мы вас уважаем, поэтому говорим на ломанном русском", - паясничал один из "солдат" под оглушительные крики "позор".

Большинство девушек из цепочки игнорировали активистов-мужчин и советовали соседкам не поддаваться на провокации.

"Мне легче быть здесь на морозе"

Участницы цепи рассказывали Би-би-си, что, выходя на акцию, опасались жесткого силового ответа, но остаться дома тоже не смогли.

"Мне проще быть здесь и показать, что я не боюсь, чем сидеть дома и переживать за то, что творится, читать новости и постоянно обновлять ленту. Мне легче быть здесь на морозе с теми, кто хочет выразить свою точку зрения", - объясняла женщина, которая пришла на акцию с двумя маленькими детьми.

Одна из участниц по имени Карина сказала Би-би-си, что давление на женщин стало символом протеста, вспомнив случившееся с Маргаритой Юдиной, которую ударили ногой в живот на акции в поддержку Навального в Петербурге.

"Забота, которая исходит от женщин и приходит в политику, показывает, насколько женщины мирные, безоружные, и как они хотят добра, - объясняла Би-би-си девушка из цепочки. - Для меня честь прийти сюда и стоять среди таких же девушек, которые хотят изменений".

Вместе с активистками в цепи стояла и московский муниципальный депутат Юлия Галямина - ее имя было среди имен многих женщин, солидарность с которыми выражали на Арбате.

BBC Галямина была приговорена к двум годам условного срока по "дадинской статье" за неоднократные нарушения закона о митингах.

"Я пришла поддержать всех тех женщин, которых преследуют по политическим мотивам. Их больше 100 в России, - сказала Галямина Би-би-си, - Прежде всего я хочу сказать об Анастасии Шевченко [ее обвиняют в сотрудничестве с нежелательной организацией], которая уже два года сидит под домашним арестом в Ростове. За это время у нее умерла дочь, у нее двое маленьких детей. Ее хотят посадить на пять лет непонятно за что".

Блогер с более чем 2,5 млн подписчиков Саша Митрошина сказала Би-би-си, что пришла на Арбат, чтобы "выразить солидарность со всеми женщинами-политзаключенными и теми, кто в той или иной мере притесняется государством". "Я верю в то, что это [участие в акциях] действительно что-то меняет", - добавила она.

Участницы провели на морозе больше двух часов, а затем мирно разошлись по домам.

Петербург: "Реквием" Ахматовой

Аналогичная акция прошла и в Санкт-Петербурге, организаторы назвали ее "Феминистская цепь солидарности со всеми пострадавшими от политического преследования и полицейского насилия".

Более 70 человек выстроились в линию с белой лентой в руках напротив старой петербургской тюрьмы "Кресты" - вдоль набережной рядом с шемякинскими сфинксами и в двух шагах от здания УФСБ.

"Люди собрались, чтобы возложить цветы к мемориалу жертв политических репрессий. За последний месяц было огромное число политических преследований, очень много политзаключенных появилось, незаконных задержаний протестующих - и мы решили таким жестом показать, что это несправедливая ситуация", - рассказала Би-би-си одна из участниц акции.

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Среди собравшихся были не только женщины, но и несколько мужчин. "Это акция для всех неравнодушных, кто помнит и любит", - сказал Би-би-си петербуржец Виктор.

Участники передавали друг другу листы с текстом "Реквиема" Анны Ахматовой и читали его по очереди. В руках они держали красные гвоздики и сердечки с именами политзаключенных и преследуемых женщин, а также совершившей самоубийство после обыска в ее квартире нижегородской журналистки Ирины Славиной.

"Мы читали поэму "Реквием" Анны Ахматовой, потому что она проводила у "Крестов" - тюрьмы, которая здесь напротив через реку, - по 10-18 часов в 1930-е годы, потому что ее сын был политзеком и она пыталась передать ему передачки, - объяснила Би-би-си одна из девушек. - И нам кажется, что это очень яркая параллель с тем, что происходит у нас в стране сейчас, когда люди должны носить передачки своим ничего не нарушившим близким, потому что их задержали на мирных собраниях и митингах".

Участники цепи, взявшись под руки, скандировали "Свободу политзаключенным!". Несколько девушек в беседе с Би-би-си подчеркнули, что пришли поддержать политзаключенных женщин.

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"Например, Юлию Цветкову - ей грозит шесть лет за то, что она делала рисунки голого женского тела, их представляют порнографией, я считаю это абсолютно неприемлемым. И есть еще очень куча примеров женщин политзаключенных, и страдают женщины-активистки, я считаю это очень важной проблемой", - сказала одна из них.

Другие участницы отмечали, что пришли, чтобы выразить солидарность со всеми политзаключенными.

"Под домашним арестом по сфабрикованным делам находятся многие политические активисты и активистки, например, Любовь Соболь, Кира Ярмыш. Мы вышли в поддержку не только женщин-политзаключенных, но и всех политзаключенных, которые попали под большую репрессивную машину нашего государства", - заявила одна из активисток.

Одна из девушек рассказала Би-би-си, что на одной из прошлых акций ее жестко задержали, повалив на землю. "Не боитесь ли вы, что вас задержат и на этой акции?" "Боимся", - хором отвечают две девушки. - "Но любовь сильнее страха".

"По сути это то, что происходило с нашими родителями, - рассуждала одна из девушек в разговоре с Би-би-си. - Они мирились очень много с режимом и в итоге дождались момента, когда мы, их дети, вынуждены подставляться под дубинки".

В финале акции ее участники возложили цветы и артефакты к памятнику жертвам политических репрессий на Воскресенской набережной.