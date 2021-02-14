Вс, 14.02.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
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Ушел из жизни выдающийся эстонский музыкант

Яак Йохансон. ФОТО: OVE MAIDLA/PM/SCANPIX BALTICS

В День святого Валентина ушел из жизни музыкант Яак Йохансон, пишет Postimees.

Фолк-музыкант и актер, которому в середине декабря исполнился 61 год, боролся с острой лейкемией.

Йохансон родился в Тарту. В 1982 году окончил Таллиннскую государственную консерваторию по специальности «исполнительское искусство». Работал актером Государственного молодежного театра Эстонской ССР.

В 2010 году Яак Йохансон получил государственную награду — Орден Белой Звезды четвертой степени.

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