Ушел из жизни выдающийся эстонский музыкант
В День святого Валентина ушел из жизни музыкант Яак Йохансон, пишет Postimees.
В День святого Валентина ушел из жизни музыкант Яак Йохансон, пишет Postimees.
Фолк-музыкант и актер, которому в середине декабря исполнился 61 год, боролся с острой лейкемией.
Йохансон родился в Тарту. В 1982 году окончил Таллиннскую государственную консерваторию по специальности «исполнительское искусство». Работал актером Государственного молодежного театра Эстонской ССР.
В 2010 году Яак Йохансон получил государственную награду — Орден Белой Звезды четвертой степени.