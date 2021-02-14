Вс, 14.02.2021
Вы говорите, что там возникнет 10 000 новых безработных: вы хотите сделать из Ида-Вирумаа Крым? Март Хельме
Март Хельме
1 мин для прочтения

В ВОЗ сообщили наиболее вероятную версию происхождения COVID-19

Коронавирус. ФОТО: Shutterstock

Первоначально коронавирус мог распространиться на юге Китая и в Юго-Восточной Азии летучими мышами, считает член международной группы специалистов под руководством ВОЗ доктор Питер Дасзак, пишет РИА Новости.

По его мнению, это путь передачи, на который "следует обратить наибольшее внимание". Как заявил Дасзак в интервью The New York Times, от летучих мышей инфекция попала на ферму с дикими животными, где ей могли заразиться сотрудники или обитавшие там хорьки, барсуки, енотовидные собаки и циветы. Дальнейшее распространение вирус получил после того, как попал на рынок в Ухане, говорит Дасзак.

В материале отмечается, что специалисты ВОЗ не смогли получить доступ к личным данным части пациентов из-за политики конфиденциальности в Китае. Кроме того, некоторые люди, переболевшие COVID-19, отказались встречаться с представителями организации.

Сейчас в Китае находится международная группа экспертов ВОЗ, которая занимается выяснением происхождения COVID-19. Специалисты прибыли в Ухань 14 января, их поместили на обязательный 14-дневный карантин, а 29 января они начали работу.

Эксперты ВОЗ посетили Уханьский институт вирусологии, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи об утечке вируса или возможном искусственном происхождении SARS-CoV-2. Они также побывали в местной больнице, на рынке морепродуктов "Хуанань" и в центре по контролю и профилактике заболеваний. Эксперты сомневаются в прямом попадании SARS-CoV-2 от летучих мышей на рынок и предполагают, что был промежуточный переносчик инфекции. Как подчеркнули специалисты, передача вируса к человеку из-за лабораторной утечки маловероятна.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back