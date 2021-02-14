Сосулька упала на голову? Владельцу дома может грозить уголовное дело

"Если это не будет сделано, то может быть выписан штраф домовладельцу. А если случилось несчастье и кто-то пострадал, то владелец дома будет нести уголовную ответственность за случившееся", - рассказала в интервью "Актуальной камере+" представитель департамента Кати Тамтик.

Закона напрямую запрещающего выходить на крыши без специального снаряжения в Эстонии нет. "В Эстонии нет своего стандарта для таких работ, но есть международный стандарт для высотных работ и если предприятие о нём знает и может проводить работы в соответствии с ним, то такой фирме можно доверить очистку крыши", - отметила Тамтик.