Полиция Литвы в шоке: что белорусы рассказывают о пытках?

В Белоруссии за полгода с начала протестов не заведено ни одного уголовного дела о насилии в отношении демонстрантов, несмотря на то, что, по официальным данным, в Следственный комитет РБ поступило около 1800 подобных заявлений.Между тем некоторые пострадавшие воспользовались возможностью расследования преступлений в рамках универсальной юрисдикции и обратились в правоохранительные органы стран ЕС.

Поможет ли Литва пострадавшим белорусам?

Литва стала первой страной, в которой начали расследование против белорусских силовиков в рамках универсальной юрисдикции. "Действительно, ведется расследование, и на данный момент (на 9 февраля 2021 года. - Ред.) четыре человека признаны потерпевшими, но их количество может измениться", - рассказала DW глава отдела коммуникаций Генеральной прокуратуры Литвы Елена Мартинониене.От других комментариев представитель ведомства воздержалась.

"Белорус Максим Хорошин прошел через пытки и отсидел за то, что просто раздавал цветы на мирных акциях протеста. Он приехал в Вильнюс, мы (штаб экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. - Ред.) встретились и решили помочь ему подать документы в прокуратуру. Мы хотим, чтобы люди знали, что делать, куда обращаться в таких случаях", - отмечает советник Светланы Тихановской Александр Добровольский.

По его словам, в Литве были похожие дела в отношении тех, кто скрывался от следствия после событий 1991 года в Вильнюсе. "При отсутствии обвиняемых были собраны доказательства, вынесены приговоры, - говорит Добровольский. - В Литве есть четкое описание ситуации в Уголовном кодексе. Также есть политическая воля - правоохранительные органы проводят расследования, несмотря на возможные международные конфликты".

Белорусы жалуются на пытки

7 февраля первое заявление было подано в Центральное управление по борьбе с организованной преступностью Чехии. Как сообщил "Радые Свабода" адвокат Алексей Кренке, белорус обвиняет ОМОН в Гродно в пытках в августе 2020 года, идентифицированы конкретные люди.

Готовятся документы и в правоохранительные органы Польши. "Думаю, в ближайшие два месяца будет несколько десятков подобных заявлений, расследования начнутся и в других странах. Надо понимать, что у большинства государств нет подобной правовой практики, но это предусмотрено в их Уголовных кодексах, а также конвенцией против пыток, имплементированной в национальные законодательства", - говорит Александр Добровольский. Он уверен, что следствие установит многих исполнителей преступлений и тех, кто отдавал приказы. И поскольку пытки - не политический вопрос, никто не сможет прекратить розыск подозреваемых через Интерпол: "Результатом, конечно, должно стать расследование и суды над этими людьми в Белоруссии, но даже если пока этого не будет, они не смогут выехать ни в какую-то другую страну без риска быть арестованными".

Литовская полиция в шоке от рассказов белорусов?

Среди подавших заявление о пытках белорусских силовиков - гражданка Литвы белорусского происхождения Мария Матусевич: "Мои показания записывали шесть часов. Мне показалось, литовская полиция была в шоке от услышанного".

Матусевич задержали в Минске ночью 11 августа. "Как только двери микроавтобуса закрылись, омоновцы начали нас бить. Меня не трогали, пока не вспомнили, что я гражданка Литвы. Потом привезли во Фрунзенское РУВД, там весь спортзал был в моче, крови и фекалиях. У них была пыточная в тире, туда заводили 6-7 парней и били по 15-30 минут, девушек водили в тир на допрос, чтобы мы ломались", - вспоминает Матусевич.

После РУВД, уже в середине дня, ее отправили в ЦИП на Окрестина (Центр изоляции правонарушений в переулке Окрестина в Минске. - Ред.), там до позднего вечера держали вначале на улице, затем в прогулочном дворике, еще несколько часов в четырехместной камере, где было около 60 человек. Отпустили в ночь на 13 августа, без протокола - суда не было.