Россия – Евросоюз: развод и девичья фамилия

Пятница, хотя и не 13-е, а 12-е февраля, стала чёрной в отношениях между Европейским Союзом и Российской Федерацией. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью Владимиру Соловьеву на его Telegram-канале, заявил, что Россия может разорвать отношения с Европейским Союзом. Правда, при этом добавил, желая подсластить пилюлю, что это может произойти лишь в случае «санкций, создающих риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах».

Пришить пиджак к пуговице

Назвать эту новость громом среди ясного неба было бы большим преувеличением. В 2010 году на конференции в Германии Владимир Путин, который тогда был премьер-министром, заявил о своей уверенности в том, что когда-нибудь Россия войдет в Европейский Союз. Тем самым Европе было предложено стать «пуговицей», пришитой к российскому «пиджаку». А когда лидеры Старого Света не изъявили горячего желания тут же упасть в объятия восточного соседа, начался, собственно, этап, когда Европа оказалась на коротком поводке у Кремля, а привычной практикой – периодический шантаж на тему «мы ведь вам предложили, а теперь вы сами артачитесь!»…

В данной ситуации некоторое удивление вызывает только неадекватная острота реакции Кремля на предупреждения, высказанные главой общеевропейской дипломатии, верховным представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем во время его визита в Москву и встреч с Лавровым.

Что бы там ни говорили как российские, так и западные политики, главной темой переговоров была, несомненно, «история с географией» Алексея Навального. И те гипотетические санкции, вероятность которых, по словам Борреля, обсуждается сегодня в Брюсселе и других европейских столицах, обусловлены нарушением конституционных прав граждан России, которые выражают недовольство поведением властей по отношению к участникам митингов в защиту Навального. И эти санкции предусматривают (когда и если они будут введены) некоторые ограничения в отношении отдельных лиц и компаний, так или иначе причастных к делу «Ив Роше» и, через него – к самому Навальному.

Кремль нервничает

Складывается впечатление, что излишняя нервозность российского истеблишмента вызвана неким перебором обстоятельств, случившихся в одно время и в одном месте без согласования с Кремлем.

Во-первых, этот Навальный так и не захотел быть отравленным. За сравнительно короткое время, считая Скрипалей, это уже второй прокол. Кроме того, внесистемный оппозиционер не просто выздоровел, но и, несмотря на многочисленные советы и рекомендации как реальных, так и закамуфлированных доброжелателей, не остался в Германии, а открыто вернулся в Россию, поставив власти в неловкое положение: ведь он был объявлен в розыск, и не арестовать его по возвращении – значило бы… что? Вот именно – показать собственное бессилие. А этого никакая власть допустить не может.