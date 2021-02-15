Пн, 15.02.2021
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Март Хельме
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Германия частично закрыла границы, невзирая на критику со стороны Еврокомиссии

Немецкие полицейские. ФОТО: Bernd März via www.imago-images.de/imago images/Bernd März

Германия в воскресенье частично перекрыла границы с Чехией и Австрией, чтобы не допустить распространения новых штаммов коронавируса, пишет Rus.ERR.

Согласно введенным до 17 февраля правилам границу разрешено пересекать только гражданам и постоянным жителям ФРГ при наличии недавно сделанного отрицательного анализа на COVID-19, а также людям, занятым в оказании жизненно важных услуг.

Deutsche Bahn отменила рейсы поездов в Чехию и Австрию, а в аэропорту Франкфурта проверяются пассажиры прибывающих из Вены и Праги самолетов.

Еврокомиссия, которая стремится не допускать одностороннего закрытия границ странами в условиях пандемии, осудила новые ограничения в Германии, призвав упростить маятниковую миграцию, а министр внутренних дел ФРГ резко ответил на критику Брюсселя, заявив, что ЕС уже допустил достаточно ошибок и теперь ему следовало бы поддержать усилия Германии по борьбе с вирусом.

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