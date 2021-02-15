Германия частично закрыла границы, невзирая на критику со стороны Еврокомиссии

Согласно введенным до 17 февраля правилам границу разрешено пересекать только гражданам и постоянным жителям ФРГ при наличии недавно сделанного отрицательного анализа на COVID-19, а также людям, занятым в оказании жизненно важных услуг.

Deutsche Bahn отменила рейсы поездов в Чехию и Австрию, а в аэропорту Франкфурта проверяются пассажиры прибывающих из Вены и Праги самолетов.