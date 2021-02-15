Суд обсудит вопрос об освобождении подозреваемого в коррупции Хиллара Тедера

Окружной суд вновь обсудит вопрос в понедельник, 15 февраля, сообщила BNS пресс-секретарь суда Аннели Вилу.

«Новое обсуждение дела нужно для того, чтобы прокурор вновь решил, с какими доказательствами можно ознакомить защиту. Дело в том, что один из важных упреков со стороны защитников заключался в том, что без знакомства с содержанием улик они не могут оспорить позиции постановления уездного суда. Окружной суд согласился с защитниками в том, что полный отказ в знакомстве с уликами недопустим», - сказала она.

«По закону у окружного суда нет права самому в ходе предварительного следствия знакомить защитников с уликами, но он должен дать прокурору новую возможность взвесить, знакомить ли их с уликами и с какими. Так окружной суд и поступил», - отметила Вилу.

На заседание 15 февраля приглашены защитники и прокурор, подозреваемый не обязан участвовать в заседании.

Присяжные адвокаты Эрки Кергандберг и Сандра-Кристин Кярнер считают предъявленное Тедеру подозрение невразумительным, а его арест непропорциональным.

Ведущий прокурор Таави Перн ранее в интервью BNS сказал, что прокуратура с мнением защиты не согласна. «По нашей оценке, и предъявление подозрения, и задержание подозреваемого обоснованы, кроме того, с нашим мнением согласился и уездный суд», - добавил Перн.

12 января полиция безопасности в числе прочих задержала Хиллара Тедера и теперь уже бывшего советника министра финансов Керсти Крахт как подозреваемых в возможных коррупционных преступлениях, связанных с развитием недвижимости Porto Franco в центре Таллинна; подозрение предъявлено также уже бывшему генсеку Центристской партии Михаилу Корбу и Центристской партии как юридическому лицу.

Хиллара Тедера и Михаила Корба подозревают в торговле влиянием. Согласно подозрению, они договорились, что Хиллар Тедер перед выборами в местные самоуправления пожертвует Центристской партии Эстонии в общей сложности до одного миллиона евро. Взамен Михаил Корб должен был организовать право на строительство въезда на парковку на принадлежащую Таллинну землю. Под подозрение в торговле влиянием попала Центристская партия как юридическое лицо.

Тедера подозревают в даче взятки Крахт за то, чтобы она, используя свое положение советника министра финансов, обеспечила бы благоприятные для Porto Franco решения при использовании мер кризисной помощи Kredex. Передача взятки не состоялась, так как Хиллар Тедер и Керсти Крахт были задержаны сотрудниками департамента полиции безопасности.

Хиллар Тедер и Керсти Крахт также подозреваются в соглашении об отмывании денег с целью сокрытия подкупа Крахт Тедером.

Подозрения предъявлены еще двоим предпринимателям.