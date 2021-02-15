Пн, 15.02.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
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Школьные учителя не хотят быть подопытными кроликами

Не все учителя готовы вакцинироваться. Вакцина недостаточно протестирована. ФОТО: Konstantin Sednev

Полторы недели назад министр образования Лийна Керсна сказала, что все учителя хотят вакцинироваться от Covid-19. Однако выяснилось, что лишь 15 000 работников образования согласны на вакцинацию. Особенно скептически к вопросу относятся работники русских школ, пишет Postimees.

Более 85 процентов общеобразовательных школ страны подали на прошлой неделе в Министерство образования и науки списки желающих вакцинироваться. Всего вакцинироваться хотят 15 000 работников школ, среди которых как учителя, так и другие работники учреждений образования.

«Для короткого времени реагирования это очень хороший результат. Речь не идет о конечных данных, школу еще могут подавать списки и добавлять уже имеющиеся», - сказала пресс-секретарь министерства Лийса Тагель.

AstraZeneca не доверяют

Министерство не хочет разглашать, сколько работников русских школ хотят вакцинироваться. «Количество желающих и нежелающих вакцинироваться по школам мы не обнародуем, это информация для использования внутри организации, которую нельзя разглашать», - отметила Тагель. В качестве объяснения она привела то обстоятельство, что поскольку во многих школах маленькие коллективы, при желании можно выяснить, кто хочет, а кто не хочет получить вакцину.

Также выяснилось, что некоторые работники образования переболели коронавирусом, поэтому они считают, что им вакцина не нужна. Некоторые работники находятся за границей и добавили себя в местные списки. Но есть и те, кто напрямую отказываются от вакцины AstraZeneca. Причиной является недоверие.

Например, в Ласнамяэской основной школе имеется 113 работников, из которых лишь восемь готовы вакцинироваться. «Информация о малой эффективности вакцины AstraZeneca и побочных действиях пугает. От вакцины отказались и молодые учителя», - сказала секретарь Ласнамяэской основной школы Виктория Буклова.

Из 143 работников Таллиннского Линнамяэского лицея не внесли себя в список вакцинации 108 человек. Причина та же, что и в случае Ласнамяэской школы: недоверие к AstraZeneca. И в этой школе многие учителя переболели Covid-19, сказала заместитель директора Нелли Папсеева.

Недоверие к конкретной вакцине кажется общим. «Хотят скорее другую вакцину», - написала директор Тартуской школы Александра Пушкина Алина Бразиулене. «Те, кто старше 55 лет объяснили отказ тем, что для их возраста слишком мало данных о побочных эффектах вакцины AstraZeneca”, - сказала директор Таллиннской Мустамяэской гуманитарной гимназии Виктория Шаповалова. Среди отказников есть и люди, имеющие хронические заболевания. Им эта вакцина противопоказана. В этой школе из 88 работников вакцинироваться готовы 29.

Молодой персонал Вивереской частной школы — все моложе 55 лет — также говорит об AstraZeneca: «недоказанное действие» и «боюсь вакцины».

И, напротив, в Азериской школе отказался всего один человек, поскольку является принципиальным антипрививочником.

Нужно время для обдумывания

Есть и такие работники образования, которым необходимо время для обдумывания. «Хотят вакцинироваться чуть позже, чтобы быть защищенными на осенний период». - сказала директор Тартуской Аннелиннаской гимназии Хийе Ассер.

«Категорически никто не отказался, но взяли время для обдумывания и хотят посоветоваться с врачом», - отметила директор Тапаской школы языкового погружения Найма Сильд.

«Поскольку людям нужно больше времени для обдумывания, наши списки не готовы. Я попросила дополнительное время у Министерства образования», - сообщила директор Нарвского языкового лицея Надежда Черкашина.

«Среди работников школы есть те, кто не доверяет AstraZeneca и надеются, что в будущем смогут вакцинироваться или Pfizer, или „Спутником-V”», - написала директор Нарвской школы для взрослых Елена Каврус.

«Отказываются единицы: те, кто старше 65 лет, и те, у кого есть определенные болезни. Они не хотят рисковать. Остальные относятся к вакцине позитивно», - сказала директор Йыхвиской русской основной школы Ирина Шульгина.

Кохтла-Ярвеская Славянская основная школа отказалась отвечать на вопросы Postimees. «Руководство школы не считает правильным комментировать эту тему, речь идет о личном решении каждого работника», - написала директор Светлана Владимирова.

Мэр Нарвы Катри Райк (СДПЭ) сказала, что сегодня выяснится, сколько учителей нарвских школ согласны вакцинироваться.

По данным на пятницу, вакцинироваться хотел каждый пятый работник образования. По словам нарвского мэра, увеличить уверенность в плане вакцинации помогло бы простое начало вакцинации. Люди якобы находятся в плену российского медиапространства, где говорят, что Pfizer вызывает тяжелую реакцию. В то же время есть учителя русских школ, которые ждут «Спутник-V» из России.

Более лучшая просветительская кампания

На прошлой неделе министр образования Лийна Керсна (Партия реформ) ответила на замечание Postimees о том, что работники образования из русских школ крайне скептически настроены в отношении AstraZeneca, что по отзывам из учреждений образования вакцинироваться готовы около 60 процентов работников. «Я считаю, что этот процент увеличится, поскольку учителя — это специалисты высшего уровня со степенью магистра. Я бы сравнила их скорее с врачами. Среди врачей же этот процент значительно выше. Среди работников образования есть разный персонал», - сказала Керсна.

Но в больницах часть медиков решили, что хотят получить вакцину от одного конкретного производителя. По словам Керсна, она не хотела бы спекулировать на тему, могут ли и учителя выбирать.

В воскресенье министр образования Лийна Керсна сказала Postimees, что у нее нет данных о предубеждениях среди учителей русскоязычных школ: «В любом случае нужно больше объяснять и говорить. В нынешний информационный век имеется очень много инфоканалов, часть из которых не являются заслуживающими доверия. Нужна разъяснительная работа медиков. Это, конечно, требует времени, но это необходимо. Какое бы решение ни было принято, мы должны с этим считаться. Важно, чтобы это решение было всячески продумано». Также нужно лучше информировать учителей русскоязычных школ.

Но что касается вакцины AstraZeneca, то премьер-министр Кая Каллас отметила, что в российском медиапространстве о ней распространяют ложную информацию: «Но позитивно то, что российский консул решил вакцинироваться европейской вакциной, а не российским „Спутником”».

В Эстонии около 26 000 учителей

26 000 учителей:

  • 16 000 в общеобразовательных школах
  • 8000 в детских садах
  • 2000 в профессиональных училищах
  • Промежуточные данные о вакцинации

В Эстонии вакцинированы 46 152 человека

От коронавируса в Эстонии вакцинированы 46 152 человек, 22 284 из которых получили обе дозы. На прошлой неделе в Департамент здоровья прибыла посылка с вакциной AstraZeneca c 7200 дозами. В течение февраля в Эстонию должны принять около 40 500 доз вакцины AstraZeneca.

Вакцинироваться можно и позже

Работники, которые сейчас не внесли себя в список или не хотят получить предпочтение при вакцинации, смогут вакцинироваться и позже.

В те школы, где больше 50 желающих вакцинироваться, приедет бригада медиков и вакцинация пройдет на месте.

Остальных вызовут в медицинские учреждения. «Мы не знаем, когда первый учитель получит вакцину. Не знаем, пойдем ли в понедельник — не знаем абсолютно ничего», - сказала заместитель директор Хааберстиской русской гимназии Марика Сарв.

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