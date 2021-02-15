На этой неделе из Таллинна по-прежнему можно улететь напрямую в девять городов Европы

На этой неделе рейсы из Эстонии по-прежнему осуществляются во Франкфурт (Lufthansa), Хельсинки (Finnair), Лондон (AirBaltic), Минск ("Белавиа"), Рига (AirBaltic), Варшава (LOT), Стокгольм (AirBaltic, SAS), Амстердам (AirBaltic) и Осло (AirBaltic).

В графике полетов на эту неделю есть также чартерные рейсы в Шарм-эль-Шейх и на Гран-Канарию.

С 15 февраля въезд в Эстонию без ограничений разрешен для прибывающих из Болгарии, Дании, Греции, Исландии, Норвегии и Финляндии, так как в этих странах показатель кумулятивной заболеваемости за последние 14 дней сейчас составляет менее 150 случаев на 100 000 жителей.