Пн, 15.02.2021
Вы говорите, что там возникнет 10 000 новых безработных: вы хотите сделать из Ида-Вирумаа Крым? Март Хельме
Март Хельме
  • Rus.Postimees.ee
  • Глобус
  • На этой неделе из Таллинна по-прежнему можно улететь напрямую в девять городов Европы
1 мин для прочтения

На этой неделе из Таллинна по-прежнему можно улететь напрямую в девять городов Европы

Таллиннский аэропорт. ФОТО: Konstantin Sednev/Postimees Grupp/Scanpix Baltics

С 15 февраля из Таллиннского аэропорта открыто девять международных направлений, изменений в списке международных пунктов назначения по сравнению с прошлой неделей не произошло, пишет Rus.ERR.

На этой неделе рейсы из Эстонии по-прежнему осуществляются во Франкфурт (Lufthansa), Хельсинки (Finnair), Лондон (AirBaltic), Минск ("Белавиа"), Рига (AirBaltic), Варшава (LOT), Стокгольм (AirBaltic, SAS), Амстердам (AirBaltic) и Осло (AirBaltic).

В графике полетов на эту неделю есть также чартерные рейсы в Шарм-эль-Шейх и на Гран-Канарию.

С 15 февраля въезд в Эстонию без ограничений разрешен для прибывающих из Болгарии, Дании,  Греции, Исландии, Норвегии и Финляндии, так как в этих странах показатель кумулятивной заболеваемости за последние 14 дней сейчас составляет менее 150 случаев на 100 000 жителей.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back