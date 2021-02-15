В Эстонии скончалась 30-летняя женщина с коронавирусом

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 228 человек. В Харьюмаа 166 новых случаев приходятся на Таллинн.

В Ида-Вирумаа добавилось 52, в Тартума — 33, в Пярнумаа — 20, в Рапла- и Ляэне-Вирумаа — 16, в Вырумаа — 13, в Валгамаа — восемь, в Йыгевамаа и на Сааремаа — по шесть, в Пыльва- и Вильяндимаа — по три, в Ярвамаа — два новых случая. На Хийумаа и в Ляэнемаа не выявлено ни одного зараженного. В случае шести положительных результатов место жительства больных в Регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 626,2 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 12,2% от общего количества сделанных тестов.

Под наблюдением Департамента здоровья находятся более 19 500 человек

Под наблюдением Северного регионального отделения находятся более 9900 человек, 2863 из которых инфицированы.

Под наблюдением Восточного регионального отделения находятся более 3600 человек, из которых инфицированы 964 человек.

Западное региональное отделение наблюдает более 2300 человек, из которых инфицированы 553 человек.

Под наблюдением Южного регионального отделения находятся более 3700 человек, из которых 913 человек инфицированы (под наблюдением также находятся зараженные из северного и западного регионов).

Открыли 39 историй болезни с COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 492 пациента

По состоянию на утро 15 февраля в Эстонии в больничном лечении нуждаются 492 человека с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 35 пациентам, из которых 18 человек, в свою очередь, находятся на искусственной вентиляции легких.

Открыли 38 новых историй болезни с COVID-19. За сутки выписали девять человек, пятерых перевели в отделение, не связанное с COVID-19.

За сутки скончались шесть человек с коронавирусом: 93-летняя женщина, 86-летний мужчина, 84-летняя женщина, 83-летний мужчина, 70-летний мужчина и 30-летняя женщина. Всего в Эстонии умер 501 человек с коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 2968 случаев заболевания COVID-19 у 2941 человека.

По состоянию на 15 февраля выздоровел 41 461 человек. Из них истории болезни 28 802 человек (69,5%) завершены, у 12 659 человек (30,5%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т.е. ожидают подтверждения выздоровления.

С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено 845 455 теста на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 52 827 положительных первичных результатов (6,2% от общего количества тестов).

С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

В Эстонии вакцинировали 46 154 человека, две дозы вакцины получили 22 343 человека

По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии вакцинированы 46 154 человека, из которых 22 343 получили две дозы. Ознакомиться со статистикой по вакцинации можно посредством данных Департамента здоровья по коронавирусу. Желающие могут самостоятельно ознакомиться со сведениями о своей вакцинации на портале пациента по адресу digilugu.ee/ru.