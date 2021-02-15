В Эстонии скончалась 30-летняя женщина с коронавирусом
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 2969 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 412, то есть 13,9% от общего количества.
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 2969 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 412, то есть 13,9% от общего количества.
Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 228 человек. В Харьюмаа 166 новых случаев приходятся на Таллинн.
В Ида-Вирумаа добавилось 52, в Тартума — 33, в Пярнумаа — 20, в Рапла- и Ляэне-Вирумаа — 16, в Вырумаа — 13, в Валгамаа — восемь, в Йыгевамаа и на Сааремаа — по шесть, в Пыльва- и Вильяндимаа — по три, в Ярвамаа — два новых случая. На Хийумаа и в Ляэнемаа не выявлено ни одного зараженного. В случае шести положительных результатов место жительства больных в Регистре народонаселения не указано.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 626,2 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 12,2% от общего количества сделанных тестов.
Под наблюдением Департамента здоровья находятся более 19 500 человек
Под наблюдением Северного регионального отделения находятся более 9900 человек, 2863 из которых инфицированы.
Под наблюдением Восточного регионального отделения находятся более 3600 человек, из которых инфицированы 964 человек.
Западное региональное отделение наблюдает более 2300 человек, из которых инфицированы 553 человек.
Под наблюдением Южного регионального отделения находятся более 3700 человек, из которых 913 человек инфицированы (под наблюдением также находятся зараженные из северного и западного регионов).
Открыли 39 историй болезни с COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 492 пациента
По состоянию на утро 15 февраля в Эстонии в больничном лечении нуждаются 492 человека с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 35 пациентам, из которых 18 человек, в свою очередь, находятся на искусственной вентиляции легких.
Открыли 38 новых историй болезни с COVID-19. За сутки выписали девять человек, пятерых перевели в отделение, не связанное с COVID-19.
За сутки скончались шесть человек с коронавирусом: 93-летняя женщина, 86-летний мужчина, 84-летняя женщина, 83-летний мужчина, 70-летний мужчина и 30-летняя женщина. Всего в Эстонии умер 501 человек с коронавирусом.
На сегодня в больницах завершено 2968 случаев заболевания COVID-19 у 2941 человека.
По состоянию на 15 февраля выздоровел 41 461 человек. Из них истории болезни 28 802 человек (69,5%) завершены, у 12 659 человек (30,5%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т.е. ожидают подтверждения выздоровления.
С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено 845 455 теста на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 52 827 положительных первичных результатов (6,2% от общего количества тестов).
С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.
В Эстонии вакцинировали 46 154 человека, две дозы вакцины получили 22 343 человека
По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии вакцинированы 46 154 человека, из которых 22 343 получили две дозы. Ознакомиться со статистикой по вакцинации можно посредством данных Департамента здоровья по коронавирусу. Желающие могут самостоятельно ознакомиться со сведениями о своей вакцинации на портале пациента по адресу digilugu.ee/ru.
Вакцинированным обеспечено наличие второй дозы вакцины, и вакцинация против COVID-19 продолжается, невзирая на небольшие сокращения поставок. Продолжается вакцинация в домах престарелых; также начинается вакцинация работников сферы здравоохранения второй дозой вакцины. Расширение целевых групп в рамках вакцинации переносится как минимум на неделю. Вакцинация переносится хорошо. 0,6 процента вакцинированных сообщили о быстро проходящих побочных эффектах.
Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.
В приоритетном порядке возможности для вакцинации предлагаются медицинским работникам и сотрудникам учреждений сферы здравоохранения, персоналу и жильцам домов престарелых, а также людям старше 70 лет и категориям пациентов с определенными диагнозами, у которых COVID-19 может протекать в более тяжелой форме ввиду состояния здоровья. Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины от COVID-19, вакцинация станет доступной для других целевых групп и населения в целом.
Установите приложение HOIA
Установите на свой телефон через Google Play или App Store мобильное приложение HOIA, которое вышлет вам уведомление в случае близкого контакта с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами. Это означает, что государство, производитель приложения или телефона не получают сведений о том, кто и с кем близко контактировал. Подробнее см. на www.hoia.me/ru.
По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK), на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 264 167 раз. Через приложение было сообщено о заболевании 3 403 раз, из них активных случаев заболевания на текущий момент насчитывается 405.
На странице koroonatestimine.ee/ru сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на данной веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. Здесь же можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать телефонные номера службы поддержки клиентов и координаты мест проведения тестирования.
Действуют общегосударственные ограничения
С этой недели по всей Эстонии действуют одинаковые ограничения для борьбы с COVID-19, поскольку вирус демонстрирует равномерное распространение по всем регионам. Заведения общественного питания и развлекательные заведения могут обслуживать клиентов на месте до 21:00, при этом проводить вместе время разрешается группам до шести человек. В кинотеатрах, театрах, концертных залах и других местах проведения публичных мероприятий во внутренних помещениях со стационарным сидячими местами действует требование о заполнении не более чем на 50%. Подробную информацию можно найти на сайте www.kriis.ee/ru.
Кривая заражения демонстрирует признаки стабилизации, однако, несмотря на это, вирус все еще широко распространен. Основной причиной для беспокойства служит высокая заполненность мест в отделениях интенсивной терапии для больных COVID-19. Каждый человек может помочь предотвратить распространение вируса. Важно избегать ненужных контактов и соблюдать меры профилактики.
Обращайтесь за сведениями о коронавирусной инфекции, заболевании COVID-19 и вакцинации против коронавируса только к достоверным источникам. Информацию о вакцинации можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru. Подробную информацию о COVID-19 можно найти на сайте Департамента здоровья и на странице учреждения в Facebook.