Пн, 15.02.2021
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Эва-Мария Лийметс
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  • Мотоциклист - о Таррасте: боюсь что он неадекватен, я бы не стал его трогать
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Галерея ⟩ Мотоциклист - о Таррасте: боюсь что он неадекватен, я бы не стал его трогать
Суд по делу лихулаского стрелка изучил аудио-и видеодоказательства

На начавшемся в понедельник в Пярнуском уездном суде процессе по делу Микка Таррасте, летом прошлого года открывшего огонь по людям в Лихула в Западной Эстонии и убившего двух человек, обвиняемый признал свою вину.

Таррасте, в 10.20 прибывший под конвоем к зданию суда на улице Кунинга в Пярну, стоит у скамьи подсудимых с относительно спокойным видом и не проявляет чрезмерных эмоций, пока его снимают телеоператоры и фотографы эстонских СМИ. Так же спокойно обвиняемый слушает выступление прокурора Гарди Андерсона.

По словам прокурора, Таррасте, которому вчера исполнилось 33 года, как минимум трижды выстрелил в мотоциклиста Вирго Рягастика. Первая пуля не попала в жертву, вторая попала в голову. Затем Таррасте подошел к жертве и выстрелил ей в голову с расстояния в полтора метра.

Таррасте сменил оружие и открыл огонь по машинам позади него.

Идя дальше по дороге, Таррасте произвел еще как минимум три выстрела в разных направлениях, пока случайно ему навстречу не выехал автомобиль "Жигули", по которому он открыл огонь, попав в машину спереди, сбоку и сзади. Подсчитать количество пуль из машины было невозможно. В "Жигулях" погибла 61-летняя Юлле Хейнвер, местный аптекарь, а серьезные травмы получили находившийся за рулем муж погибшей и двое их внуков, трех- и пятилетний мальчик. 

Более чем в трех километрах от места убийства Рягастика Таррасте заметил полицейскую машину и патрульных полицейских в светоотражающих жилетах. Андерсон сказал, что что Таррасте открыл по ним огонь с целью скрыться. Одна пуля попала в шлем сотрудника патрульной полиции Хаапсалу. Полицейский получил ранение - к счастью, не опасное для жизни.

Таррасте признал свою вину и согласился с убийством. Он также согласился на все гражданские иски. Однако он не признает факт сокрытия преступлений или что он скрылся с места их совершения. 

Защитник Рюнно Роосмаа отметил, что Таррасте с самого начала сотрудничал со следователями. Помимо прочего, он раскритиковал действия ответившего на звонок Рягастика сотрудника центра тревоги. «Если вы сможете последовать за ним, это будет лучший вариант», - сказал, по словам Роосмаа, сотрудник центра тревоги позвонившему по номеру 112 Рягастику. Роосмаа спросил, почему он дал такой совет.

По словам Роосмаа, во время заседаним необходимо выяснить, что привело Таррасте к таким действиям.

Андерсон показывает записи камер видеонаблюдения заправочной станции Lihula Olerex. Камеры запечатлели, как Таррасте на автомобиле Subaru на высокой скорости пересек островок безопасности, протаранил стену заправочной станции, две машины (Audi A6 и Audi A6 Avant) и покинул место происшествия. Видно, как он заезжает прямо в кювет, выезжает оттуда задним ходом и продолжает ехать. На изображении с камеры также видно, что за ним следует Рягастик.

6 июня в 21:49 Рягастик говорит друзьям в групповом чате в социальных сетях: «Я гонюсь за пьяницей».

Андерсон, представивший суду доказательства, отмечает, среди прочего, что травмы Хейнвер позволяют предположить, что во время стрельбы женщина пыталась защитить внуков, сидевших на заднем сиденье.

В ту ночь телефон центра тревоги не умолкал. Андерсон представляет суду голосовые записи. В течение получаса в центр поступили многочисленные звонки.

6 июня в 21:43 в Центр тревоги сообщают о совершенной Subaru аварии.

В 21:44 Рягастик звонит по номеру 112 и сообщает об аварии. «Боюсь, он неадекватен, и я бы не стал его трогать», - говорит Рягастик сотруднику центра сигнализации, который спрашивает, может ли звонящий остановить водителя Subaru.

«Если вы сможете последовать за ним, это будет лучший вариант», - говорит сотрудник Центра тревоги.

"Есть ли поблизости полицейский патруль?" - спрашивает Рягастик

Сотрудник Центра тревоги обещает узнать насчет патрулей и советует Рягастику быть осторожным. 

В 21:45 в Центр тревоги звонит женщина, которая следует за Таррасте на машине. "Он очень, очень опасен!" - подчеркивает она в конце разговора.

В 21:52 звонящий описывает, как машина, которую он преследует по шоссе, виляет по обочине и продолжает движение в сторону Пярну. "В кювет, на дорогу, в кювет, на дорогу, сейчас едет по полю, - позже говорит другой звонящий. - Пожалуйста, поспешите, это только вопрос времени, когда он в  кого-то врежется!"

В 21.57 сотрудник диспетчерского пункта звонит главу Пярнуского участка и узнает, нашел ли тот, кого послать. Ему отвечают, что работают над этим.

В 21:58 звонящий кричит, что водитель Subaru застрелил мотоциклиста. Звонящий явно в панике и плачет. «Помогите, мотоциклист упал!» - эмоционально сообщает он.

В 21.59 следующий звонящий сообщает о выстрелах. Он не может ответить на вопрос сотрудника центра тревоги о возможном возрасте стрелка. Он сообщает, что отдалился от машины. Звонивший говорит, что видел, как упал мотоциклист, но не может сказать, из-чего стреляли. К тому времени звонящий услышал около десяти выстрелов. В течение очень долгого времени этот звонящий объясняет, где произошло преступление.

В 22.03 звонящий сообщает, что мотоциклист лежит на земле, а  его машину подстрелили. Звонивший, для которого это четвертый звонок за вечер, говорит, что  сбежал от стрелка.

Видеозаписи

Cнятое на телефон видео отастника дорожного движения показывает, как синий разбитый Subaru едет по обочине. В конце почти минутного видео видно, как за машиной следует мотоцикл - это Виргот Рягастик.

Затем Андерсон показывает видеоролики о том, как служба быстрого реагирования прибывает на место убийства мотоциклиста. Один из полицейских подошел к мотоциклисту и попытался реанимировать его.

Когда «Жигули» подъехали к месту происшествия, полиция открыла огонь в воздух и заставила водителя остановиться. Сразу стало понятно, что это не преступник, а средство передвижения пострадавших.

Задержание

"Как вас зовут?" - кричит один из полицейских.

«Микк», - отвечает мужчина, двигаясь с поднятыми руками.

Полиция выясняет фамилию задержанного и спрашивает, где его оружие. Таррасте не отвечает на этот вопрос. Позже он признается, что оно находится у здания вокзала Тууди.

Тарраст требует вернуть ему рубашку, но полиция сообщает, что это такое же доказательство, как и ботинки.

Полиция допытывается у стоящего на коленях  и с руками за спиной Таррасте, были ли у него еще жертвы, которым сейчас может требоваться помощь. Тарраст говорит, что их не нет

Служба быстрого реагирования также спрашивает, были ли с ним еще два человека. Таррасте говорит, что нет.

6 июня 2020 года вечером Таррасте на своем Subaru в волости Ляэнеранна вблизи Лихула через островок безопасности заехал на заправку Olerex, протаранив другие автомобили и стену заправки, и уехал. Его начал преследовать в тот момент находившийся на заправке 40-летний мотоциклист. Таррасте вылетел в кювет. Мотоциклист остановился в десятке метров от него. Таррасте застрелил его.

Через почти полчаса Таррасте, который успел пешком пройти около 800 метров, открыл огонь по проезжающему мимо автомобилю "жигули". Он застрелил находившуюся в машине 61-летнюю пассажирку. Ее муж и двое внуков, мальчики трех и пяти лет, получили ранения. Доставленные в тяжелом состоянии в больницу дети позже были выписаны.

Во время несколько часов длившейся масштабной полицейской операции Таррасте стрелял в сторону полицейских. Пулю в шлем получил хаапсалуский патрульный полицейский, который не участвовал в преследовании.

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