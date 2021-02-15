Галерея ⟩ Мотоциклист - о Таррасте: боюсь что он неадекватен, я бы не стал его трогать

В ту ночь телефон центра тревоги не умолкал. Андерсон представляет суду голосовые записи. В течение получаса в центр поступили многочисленные звонки.

6 июня в 21:43 в Центр тревоги сообщают о совершенной Subaru аварии.

В 21:44 Рягастик звонит по номеру 112 и сообщает об аварии. «Боюсь, он неадекватен, и я бы не стал его трогать», - говорит Рягастик сотруднику центра сигнализации, который спрашивает, может ли звонящий остановить водителя Subaru.

«Если вы сможете последовать за ним, это будет лучший вариант», - говорит сотрудник Центра тревоги.

"Есть ли поблизости полицейский патруль?" - спрашивает Рягастик

Сотрудник Центра тревоги обещает узнать насчет патрулей и советует Рягастику быть осторожным.

В 21:45 в Центр тревоги звонит женщина, которая следует за Таррасте на машине. "Он очень, очень опасен!" - подчеркивает она в конце разговора.

В 21:52 звонящий описывает, как машина, которую он преследует по шоссе, виляет по обочине и продолжает движение в сторону Пярну. "В кювет, на дорогу, в кювет, на дорогу, сейчас едет по полю, - позже говорит другой звонящий. - Пожалуйста, поспешите, это только вопрос времени, когда он в кого-то врежется!"

В 21.57 сотрудник диспетчерского пункта звонит главу Пярнуского участка и узнает, нашел ли тот, кого послать. Ему отвечают, что работают над этим.

В 21:58 звонящий кричит, что водитель Subaru застрелил мотоциклиста. Звонящий явно в панике и плачет. «Помогите, мотоциклист упал!» - эмоционально сообщает он.

В 21.59 следующий звонящий сообщает о выстрелах. Он не может ответить на вопрос сотрудника центра тревоги о возможном возрасте стрелка. Он сообщает, что отдалился от машины. Звонивший говорит, что видел, как упал мотоциклист, но не может сказать, из-чего стреляли. К тому времени звонящий услышал около десяти выстрелов. В течение очень долгого времени этот звонящий объясняет, где произошло преступление.

В 22.03 звонящий сообщает, что мотоциклист лежит на земле, а его машину подстрелили. Звонивший, для которого это четвертый звонок за вечер, говорит, что сбежал от стрелка.

Видеозаписи

Cнятое на телефон видео отастника дорожного движения показывает, как синий разбитый Subaru едет по обочине. В конце почти минутного видео видно, как за машиной следует мотоцикл - это Виргот Рягастик.

Затем Андерсон показывает видеоролики о том, как служба быстрого реагирования прибывает на место убийства мотоциклиста. Один из полицейских подошел к мотоциклисту и попытался реанимировать его.

Когда «Жигули» подъехали к месту происшествия, полиция открыла огонь в воздух и заставила водителя остановиться. Сразу стало понятно, что это не преступник, а средство передвижения пострадавших.

Задержание

"Как вас зовут?" - кричит один из полицейских.

«Микк», - отвечает мужчина, двигаясь с поднятыми руками.

Полиция выясняет фамилию задержанного и спрашивает, где его оружие. Таррасте не отвечает на этот вопрос. Позже он признается, что оно находится у здания вокзала Тууди.

Тарраст требует вернуть ему рубашку, но полиция сообщает, что это такое же доказательство, как и ботинки.

Полиция допытывается у стоящего на коленях и с руками за спиной Таррасте, были ли у него еще жертвы, которым сейчас может требоваться помощь. Тарраст говорит, что их не нет

Служба быстрого реагирования также спрашивает, были ли с ним еще два человека. Таррасте говорит, что нет.

