Галерея ⟩ Стрелок из Лихула на суде полностью признал свою вину

Об этом сообщила пресс-служба суда, отметив, что 33-летний Таррасте признал себя виновным и согласился со всеми предъявленными ими ему исками. Вместе с тем, он не согласился с обвинениями в сокрытии преступлений и в бегстве с места преступления. Таррасте добавил, что он по-прежнему выражает сожаление по поводу происшедшего и приносит свои извинения.

Ляэнеская окружная прокуратура обвиняет Микка Таррасте в совершении убийства опасным для общественности способом, а также в незаконном обращении с огнестрельными боеприпасами.

Судья Рубо Кикерпилль отвел на судебный процесс по делу Таррасте 14 дней. По словам защитника Рюнно Роосмаа, его подзащитный полностью признал свою вину по всем статьям обвинения. Пострадавшая сторона выдвинула против Таррасте гражданские иски на общую сумму в 350 000 евро.

6 июня 2020 года вечером Таррасте на своем Subaru в волости Ляэнеранна вблизи Лихула через островок безопасности заехал на заправку Olerex, протаранив другие автомобили и стену заправки, и уехал. Его начал преследовать в тот момент находившийся на заправке 40-летний мотоциклист. Таррасте вылетел в кювет. Мотоциклист остановился в десятке метров от него. Таррасте застрелил его.

Через почти полчаса Таррасте, который успел пешком пройти около 800 метров, открыл огонь по проезжающему мимо автомобилю "жигули". Он застрелил находившуюся в машине 61-летнюю пассажирку. Ее муж и двое внуков, мальчики трех и пяти лет, получили ранения. Доставленные в тяжелом состоянии в больницу дети позже были выписаны.

Во время несколько часов длившейся масштабной полицейской операции Таррасте стрелял в сторону полицейских. Пулю в шлем получил хаапсалуский патрульный полицейский, который не участвовал в преследовании.