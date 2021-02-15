В Тапа из горящей квартиры эвакуировали восемь человека
Сегодня ночью в одной из квартир, расположенной в жилом доме в Тапа, произошел пожар. Эвакуировали восемь человек, пишет Postimees.
Сегодня ночью в одной из квартир, расположенной в жилом доме в Тапа, произошел пожар. Эвакуировали восемь человек, пишет Postimees.
В 4:44 центр тревоги получил сообщение о пожаре на улице Вабрику в Тапа. Когда спасатели прибыли на место происшествия, из окна квартиры, расположенной на втором этаже трехэтажного жилого дома, вырывалось пламя.
Спасатели тут же приступили к эвакуации жильцов. В квартире было восемь человек, шесть из которых отвезли в больницу на медосмотр. По первоначальным данным, никто не пострадал. Квартира получила серьезные повреждения из-за дыма и воды, окно было полностью уничтожено огнем.
Причины возгорания устанавливаются. В квартире был дымовой датчик, который позволил быстро определить пожар и уберег от трагических последствий.