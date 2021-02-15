В Тапа из горящей квартиры эвакуировали восемь человека

В 4:44 центр тревоги получил сообщение о пожаре на улице Вабрику в Тапа. Когда спасатели прибыли на место происшествия, из окна квартиры, расположенной на втором этаже трехэтажного жилого дома, вырывалось пламя.

Спасатели тут же приступили к эвакуации жильцов. В квартире было восемь человек, шесть из которых отвезли в больницу на медосмотр. По первоначальным данным, никто не пострадал. Квартира получила серьезные повреждения из-за дыма и воды, окно было полностью уничтожено огнем.