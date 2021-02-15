Вдова Яака Йоала прервала переговоры и требует демонтажа монумента

По сообщению адвокатского бюро Triniti, решение означает, что с понедельника переговоров больше не будет, а наследники остаются при требовании демонтировать монумент.

Адвокаты Triniti Эрки Вабаметс и Маарья Пильд объяснили, что в ходе переговоров выяснилось, что Аалтонен 17 января подал ходатайство о патенте на регистрацию словосочетания «JAAK JOALA», как торговой марки. Это относится к шести классам, в том числе класса скульптур и монументов.

Вдова Яака Йоала Майре Йоала, представляющие ее адвокаты и Харри Юхани Аалтонет встречались 2 февраля, и в течение нескольких часов искали общие возможности, как изменить монумент таким образом, чтобы он отвечал изначальному образу, одобренному Майре Йоала.

Майре Йоала и ее представители предъявили Аалтонену претензию в том, что во время встречи он не сказал ни слова о том, что всего две недели назад подал ходатайство о регистрации имени Яака Йоала, как торговой марки. «Таким образом, он, по моей оценке, продемонстрировал себя, как нечестного человека, с которым наследники Яака Йоала вести переговоры не хотят», - добавил Вабаметс.