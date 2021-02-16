Закон о гражданстве: бермудский треугольник эстонской государственности

В 1993 вступил в силу «Закон об иностранцах» и начался сумасшедший дом для русскоязычных - с дикими очередями, проклятиями в адрес эстонских властей и паникой в связи необходимостью принять решение о статусе пребывания в Эстонии. Лично видел колонну по четыре-пять человек в шеренге длиной метров двести от Лубья до Гонсиори. В 1996 году оставались 30-50 тысяч тех, кто не имел никаких действующих документов и формально был нелегалом. Самым большим сюрпризом для политиков стали многие тысячи оформивших российское гражданство.
Постепенно на месте фантазий о помощи РФ и остального мира появилось осознание новых реалий и желание получить гражданство Эстонии, к 2008 году многие из этих жителей страны получили гражданство ЭР, что превысило число серопаспортников. С этого момента острота проблем вокруг гражданства начала спадать, а в последнее время их подпитывают лишь политики, назвавшиеся защитниками русских, и неумение властей решать проблемы преподавания языка.
Тупик длиною в целую жизнь
Никогда не мог понять логику действий местных российских граждан, не собирающихся переезжать на историческую родину. Можно было 20-30 лет назад что-то наспех решить, но чего ради оставаться вечным заложником отношений РФ и ЭР, мне не очень понятно. В 90-х от указанной группы лиц приходилось слышать о желании иметь хоть какую-то защиту от произвола эстонских властей. Но разве кто-то из числа местных русских сейчас вспомнит, защитила ли их хоть однажды РФ во время проживания в Эстонии? Чего ради они продолжают оставаться заложниками не самого предсказуемого соседнего государства и его антизападных политиков?
Сейчас таких граждан в Эстонии чуть более ста тысяч. По моему личному мнению, главная причина такой многочисленности российских граждан заключается в отсутствии реальных проблем в повседневной жизни, вызванных этим странным статусом. Можно спокойно работать, приобретать недвижимость и пользоваться всеми прочими благами, даже быть недовольным системой образования и участвовать в местных выборах. Законодательство в части лишения прав проживания при серьезных преступлениях полноценно не выполняется. На практике лишь считанные единицы граждан РФ теряют после совершения преступлений право проживания в Эстонии. Хотя последнее время все громче звучат голоса с требованием наказывать граждан РФ отправкой в государство их гражданства, например, при трагических авариях и серьезных преступлениях против личности, независимо от места рождения и постоянного вида на жительство.
На горизонте замаячила еще одна проблема. В Европе последние годы нарастает протестная активность, и у нас рано или поздно неизбежны беспорядки, аналогичные французским или голландским. Не возникнет ли со временем проблем у местных граждан РФ, которые будут задержаны в ходе беспорядков, вплоть до высылки по месту гражданства?
Тупик меньшего масштаба - обладание серым паспортом со статусом безгражданства. Обладатели этой странной паспортины свой статус оправдывают самым экзотическим образом - от нелюбви к ним эстонских властей до занятости на работе и отсутствием времени на курсы, связанные с гражданством. Есть экзотические серопаспортники, свободно владеющие английским, иногда даже имеющие европейские ученые степени, но получением эстонского гражданства не занимающиеся (их много среди айтишников). Опросы показывают, что из 80 тысяч серопаспортников половина сознательно сохраняют серый документ ради безвизовых поездок в РФ и Евросоюз. Оставшиеся - это пожилые люди и ожидающие чуда в виде получения паспорта без всяких условий.