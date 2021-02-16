Закон о гражданстве: бермудский треугольник эстонской государственности

В 1993 вступил в силу «Закон об иностранцах» и начался сумасшедший дом для русскоязычных - с дикими очередями, проклятиями в адрес эстонских властей и паникой в связи необходимостью принять решение о статусе пребывания в Эстонии. Лично видел колонну по четыре-пять человек в шеренге длиной метров двести от Лубья до Гонсиори. В 1996 году оставались 30-50 тысяч тех, кто не имел никаких действующих документов и формально был нелегалом. Самым большим сюрпризом для политиков стали многие тысячи оформивших российское гражданство.

Постепенно на месте фантазий о помощи РФ и остального мира появилось осознание новых реалий и желание получить гражданство Эстонии, к 2008 году многие из этих жителей страны получили гражданство ЭР, что превысило число серопаспортников. С этого момента острота проблем вокруг гражданства начала спадать, а в последнее время их подпитывают лишь политики, назвавшиеся защитниками русских, и неумение властей решать проблемы преподавания языка.

Тупик длиною в целую жизнь

Никогда не мог понять логику действий местных российских граждан, не собирающихся переезжать на историческую родину. Можно было 20-30 лет назад что-то наспех решить, но чего ради оставаться вечным заложником отношений РФ и ЭР, мне не очень понятно. В 90-х от указанной группы лиц приходилось слышать о желании иметь хоть какую-то защиту от произвола эстонских властей. Но разве кто-то из числа местных русских сейчас вспомнит, защитила ли их хоть однажды РФ во время проживания в Эстонии? Чего ради они продолжают оставаться заложниками не самого предсказуемого соседнего государства и его антизападных политиков?

Сейчас таких граждан в Эстонии чуть более ста тысяч. По моему личному мнению, главная причина такой многочисленности российских граждан заключается в отсутствии реальных проблем в повседневной жизни, вызванных этим странным статусом. Можно спокойно работать, приобретать недвижимость и пользоваться всеми прочими благами, даже быть недовольным системой образования и участвовать в местных выборах. Законодательство в части лишения прав проживания при серьезных преступлениях полноценно не выполняется. На практике лишь считанные единицы граждан РФ теряют после совершения преступлений право проживания в Эстонии. Хотя последнее время все громче звучат голоса с требованием наказывать граждан РФ отправкой в государство их гражданства, например, при трагических авариях и серьезных преступлениях против личности, независимо от места рождения и постоянного вида на жительство.

На горизонте замаячила еще одна проблема. В Европе последние годы нарастает протестная активность, и у нас рано или поздно неизбежны беспорядки, аналогичные французским или голландским. Не возникнет ли со временем проблем у местных граждан РФ, которые будут задержаны в ходе беспорядков, вплоть до высылки по месту гражданства?