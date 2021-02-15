Сервер не справляется: за первые часы в Эстонии подано более 95 000 деклараций о доходах

«Каждый год мы рады видеть, что декларация о доходах является для эстонцев национальным спортом, и десятки тысяч людей уже успели подать декларацию, – сказал BNS руководитель общественных услуг Сандер Аасна. - Но, как и каждый год, в первые дни подачи декларации о доходах, многим приходится ждать за дверью e-MTA в виртуальной очереди».

По его словам, чтобы люди, которые уже заполняют декларацию, могли довести ее беспрепятственного до завершения, было ограничено число пользователей, которые могут входить в систему одновременно. Аасна отметил, что ведомство просит клиентов проявить терпение. Он подтвердил, что ничьи доходы не останутся незадекларированными. Последний срок подачи декларации наступит только в конце апреля, и также срок выплаты переплаченного подоходного налога не изменится.

Поэтому НТД рекомендует не спешить с декларацией о доходах и подать ее позже, когда нагрузка на информационные системы станет меньше. «Также не стоит спешить в бюро НТД в надежде, что доход будет декларирован на месте раньше – там, как и каждый год, в первые недели очень длинные очереди», - добавил Аасна.

Подача декларации о доходах началась с 15 февраля и продлится до 30 апреля. Возврат переплаченного подоходного налога по декларациям, предоставленным в электронной среде, начинается с 26 февраля, а по декларациям, предоставленными на бумаге, начиная с 19 марта.