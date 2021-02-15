Патрульный полицейский годами ведет борьбу с готовой лишить его дома фирмой

В конце 2018 года Meie Maa писала, что сначала была предпринята попытка продать здание за четверть миллиона евро, чтобы покрыть долги, но безуспешно. На помощь пришла LVM Kinnisvara, которая организовала предложение со стартовой ценой 225 000 евро. Реклама недвижимости висела на всевозможных порталах недвижимости, но ничего все равно не вышло. Сейчас идет десятый аукцион, здание выставлено на продажу на сайте судебных исполнителей по стартовой цене 235 000 евро.

«Раньше на аукционы регистрировались, но потом аукционы были приостановлены из-за деятельности должника. На последних аукционах не было ни одного зарегистрировавшегося», - подытожил Estateguru. Другими словами, все желающие махнули на такую ​​путаницу рукой.

Всего Estateguru спорил с островитянами в суде семь раз. Последнее судебное решение было вынесено Пярнуским уездным судом 8 февраля: процесс шел вокруг того, может ли Estateguru потребовать от компании Pesukoda OÜ, связанной с матерью Венно Тамъярва, почти 99 000 евро в дополнение к 230 000 евро. Суд удовлетворил иск Estateguru.

Прежде чем инвесторы увидят свои деньги, предстоит решить еще пять споров. «Учитывая позиции, представленные судами, и состояние дел до сих пор, по мнению нашего гарантийного агента, мы близки к окончательному решению. Поскольку проект обеспечен двумя гарантиями недвижимости, а также частной гарантией, мы совершенно убеждены, что инвесторы, вложившие в этот проект, вернут свои деньги», - подтвердил Estateguru.

Postimees не удалось получить комментарий от Венно Тамъярва, правления Pesukoda OÜ или адвоката последнего, Таури Тигассоо. Не удалось также связаться с членом правления обанкротившегося T7 OÜ и братом Венно Тамъярва Адамом Тамъярвом: известно, что последний в прошлом году проходил стажировку у Марины Кальюранд в Брюсселе, но с ним не удалось связаться даже по телефонному номеру, предоставленному социал-демократами.

Согласно Коммерческому регистру, по адресу Толли, 7 работает еще целый ряд компаний, которыми управляет семья Тамъярв, в том числе Sorghum OÜ, Tolli 7 Kunstimaja MTÜ и другие.