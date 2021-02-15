Пн, 15.02.2021
Идти на митинги нужно россиянам и организовывать их нужно в России. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Патрульный полицейский годами ведет борьбу с краудфандинговой платформой
4 мин для прочтения

Патрульный полицейский годами ведет борьбу с краудфандинговой платформой

Tammekännu Arendus OÜ jäi Kuressaares Tolli 7 hoone eest tasumisel makseraskustesse, ettevõtte juht Venno Tamjärv aga pole nõus kinnisvarast võitluseta loobuma. ФОТО: Erakogu

Краудфандинговая компания Estateguru ведет ожесточенные ссудебные баталии с сааремааским предпринимателем и полицейским, которому удалось сорвать аукцион по продаже выступавшего залогом дома целых девять раз, пишет Postimees.

«Заемщик злонамеренно затягивает и препятствует процессу выплаты долга с помощью всевозможных юридических мер», - жалуется Estateguru. То, что при софинансировании некоторые проекты терпят неудачу - это нормальная часть бизнеса и ни у кого не вызывает удивления. Обычно недвижимость, которая была залогом, затем отбирается, продается на аукционе, вырученные от нее деньги передаются инвесторам, и жизнь продолжается. 

По заверению компании, этот процесс обычно занимает девять месяцев. В одном случае, однако, Estateguru третий год подряд тягается с одним предпринимателем, и это не крупный магнат, стоящий как за стеной за известными адвокатами, а полицейский с  Сааремаа. 

Семейный бизнес широкого охвата

Спорный проект стартовал в 2017 году: тогда Tammekännu Arendus OÜ нуждался в большей сумме, чтобы выкупить здание на Толли, 7 в Курессааре. Согласно описанию проекта, в здании работало несколько предприятий семьи Тамъярв, в том числе прачечная и химчистка, а после выкупа здание планировалось модернизировать, привлечь новых арендаторов и построить дополнительные гостевые апартаменты. 

Согласно бумагам Estateguru, главой Tammekännu Arendus был Венно Тамъярв, который также дал личное поручительство. Местные сааремааские газеты описывают его как предпринимателя, который служил в Афганистане и Кайтселийте и вдохнул жизнь в ресторан Maisi на Толли, 7. Последний был отмечен в проекте как лучший ресторан Сааремаа. Сейчас он закрыт. Также нет ни Tammekännu Arendus, ни его преемника T7 OÜ -  компания обанкротилась. Венно Тамъярв работает патрульным полицейским на Сааремаа и, помимо этой работы, руководит двумя компаниями: Victory Konsultatsioonid OÜ и Point Grupp.

Деньги от инвесторов были получены, и дом был выкуплен. Но  довольно быстро амбициозный проект столкнулся с проблемами. Согласно проекту, кредит, полученный от инвесторов, планировалось рефинансировать за счет долгосрочного банковского кредита. Оплата должна была производиться из арендной платы - 2500 евро, ежемесячно выплачиваемой не связанными с семьей арендаторами. Но дела пошли так, что 8 февраля 2018 года Estateguru объявил проект неплатежеспособным. 

Поначалу ничего страшного для Estateguru в этом не было. Гарантиями проекта, помимо поручительства Венно Тамъярва (что, как подчеркивал сам Estateguru, было поручительством государственного служащего), служили здание на Толли, 7 в центре Курессааре и частный дом. Estateguru хотел вывести из проекта почти 351 000 евро. Портал попытался быстро продать недвижимость, но тут возникли сложности.

Краткое руководство: как сохранить деньги

Начался процесс, который один инвестор на финансовом портале LHV назвал смешным. Если в Еstateguru думали, что легко смогут получить хорошую сумму за здание Толли 7, им пришлось рстолкнуться с разочарованием. Новоиспеченный владелец даже не думал отказываться от здания без боя. 

Началось то, что Estateguru  называет злонамеренным затягиванием - это можно считать отличным учебным материалом для владельцев собственности, связанных с рассерженными кредиторами. В частности, Тамъярву удалось девять раз сорвать аукцион. Вначале интерес к находящемуся в лакомом районе и заполненному арендаторами зданию был высоким, и предложения поступали в большом количестве, но Тамъярв ​​каждый раз оспаривал дело в суде: то из-за стартовой цены аукциона, то из-за других деталей.

В конце 2018 года Meie Maa писала, что сначала была предпринята попытка продать здание за четверть миллиона евро, чтобы покрыть долги, но безуспешно. На помощь пришла LVM Kinnisvara, которая организовала предложение со стартовой ценой 225 000 евро. Реклама недвижимости висела на всевозможных порталах недвижимости, но ничего все равно не вышло. Сейчас идет десятый аукцион, здание выставлено на продажу на сайте судебных исполнителей по стартовой цене 235 000 евро.

«Раньше на аукционы регистрировались, но потом аукционы были приостановлены из-за деятельности должника. На последних аукционах не было ни одного зарегистрировавшегося», - подытожил Estateguru. Другими словами, все желающие махнули на такую ​​путаницу рукой.

Всего Estateguru спорил с островитянами в суде семь раз. Последнее судебное решение было вынесено Пярнуским уездным судом 8 февраля: процесс шул вокруг того, может ли Estateguru потребовать от компании Pesukoda OÜ, связанной с матерью Венно Тамъярва, почти 99 000 евро в дополнение к 230 000 евро. Суд удовлетворил иск Estateguru. 

Прежде чем инвесторы увидят свои деньги, предстоит решить еще пять споров. «Учитывая позиции, представленные судами, и состояние дел до сих пор, по мнению нашего гарантийного агента, мы близки к окончательному решению. Поскольку проект обеспечен двумя гарантиями недвижимости, а также частной гарантией, мы совершенно убеждены, что инвесторы, вложившие в этот проект, вернут свои деньги», - подтвердил Estateguru. 

Postimees не удалось получить комментарий от Венно Тамъярва, правления Pesukoda OÜ или адвоката последнего, Таури Тигассоо. Не удалось также связаться с членом правления обанкротившегося T7 OÜ и братом Венно Тамъярва Адамом Тамъярвом: известно, что последний в прошлом году проходил стажировку у Марины Кальюранд в Брюсселе, но с ним не удалось связаться даже по телефонному номеру, предоставленному социал-демократами.

Согласно Коммерческому регистру, по адресу Толли, 7 работает еще целый ряд компаний, которыми управляет семья Тамъярв, в том числе Sorghum OÜ, Tolli 7 Kunstimaja MTÜ и другие.

Estateguru

Эстонский портал софинансирования, специализирующийся на кредитах на недвижимость, работающий по всей Европе.

Работает по принципу того, что люди/ккомпании могут разместить свой проект на портале, а инвесторы могут дать на это деньги. Сам портал денег напрямую не предоставляет. Как правило, деньги берутся в долг под гораздо более высокие проценты, чем в банке.

Заемщик должен в текущем режиме выплачивать инвесторам проценты и основную сумму в течение периода кредитования.

Согласно коммерческому регистру, реальными бенефициарами Estateguru являются Кристьян-Тор Вяхи и Марек Пяртель.

Выдано кредитов: 310 млн евро.

Текущие кредиты: 129 миллионов евро 

"Прокисшие" кредиты на протяжении всего срока их действия: 16,1 млн евро, из которых 8,5 млн евро на сегодняшний день выплачены инвесторам, а 7,6 млн евро неплатежеспособных ссуд находятся в процессе долговых разбирательств.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back