Приграничные особенности эпохи пандемии
В Таллинне завершается международная фотовыставка, посвященная тому, как приграничные регионы Балтийских стран переживают пандемию коронавируса.
В Таллинне завершается международная фотовыставка, посвященная тому, как приграничные регионы Балтийских стран переживают пандемию коронавируса.
Весной прошлого, 2020 года, когда пандемия COVID-19 обрушилась на планету, участники Нарвского медиаклуба выступили с рискованной инициативой. Они предложили своим коллегам – профессиональным фотографам из Эстонии, Латвии и Литвы совершить съемочный тур по приграничным территориям Балтийских стран, чтобы запечатлеть – как их жители встретили и переживают тревожные времена карантинов и прочих социальных ограничений.
Проект был поддержан Британским Советом. В итоге 10 фотографов из Балтийских стран с весны до осени совершили несколько выездов в различные приграничные города, фиксируя происходящие перемены в жизни их населения. В ноябре выставка их работ открылась в Риге, вызвав значительный интерес латвийской публики.
В конце января 2021 года выставка «ПриГраничное состояние: Хроника коронавирусного времени» переехала в Таллинн. Но у вас есть еще шанс успеть оценить наблюдательность и мастерство фотографов. Выставка работает до 20 февраля включительно в галерее ArtDepoo по адресу Jahu tn. 12. Вход свободный.
На наши вопросы ответила Марина Корешкова, фотограф Нарвского медиаклуба и участник выставки:
- У вас получилась группа фотографов из разных стран? Легко ли было пересекать границы в условиях пандемических ограничений?
- Мы начали реализовывать проект еще при существовании «Балтийского пузыря», то есть когда границы Литвы, Латвии и Эстонии можно было пересекать свободно. Но позже возникли препятствия, из-за которых мы не смогли включить в проект запланированный нами город Резекне в Латвии. Также сейчас, потому что в Литве всё ещё действует карантин, мы вынуждены сдвинуть сроки открытия выставки в Вильнюсе.
- В каких приграничных территориях вы работали? Почему именно они вызвали ваше наибольшее внимание?
- Мы старались выбрать приграничные русскоязычные регионы Балтийских стран. В этом смысл проекта – привлечь внимание жителей столиц к проблемам приграничных территорий. Сама я живу в Нарве и, в основном, здесь работаю. В Латвии и Литве на Нарву чем-то похожи прибрежные территории, соответственно Лиепая и Клайпеда. Их особенности связаны с историей.
Лиепая (Либау) расположено на землях бывшего самостоятельного Курляндского герцогства. Поселение впервые упоминается в 1253 году как Лива (от ливского слова «liiv», означающего, как и в эстонском – «песок»). Неслучайно, именно в Лиепае нам показали так милое сердцу любого жителя Эстонии и очень живописное болото, переходящее в озеро. Клайпеда (Мемель) – это бывший прусский (немецкий) город. Здесь мы были удивлены, с одной стороны, весьма заметным масштабом инвестиций в развитие города и туристическую отрасль особенно, а с другой стороны, очень сильным скептицизмом его жителей относительно пандемии коронавируса. Кажется, здесь мы услышали все версии теорий заговора, связанные с пандемией.
- Приграничные территории обычно экономически взаимодействуют друг с другом. Вы наверное заметили их кризис в условиях закрытия границ?
- Да, конечно, заметили. Например, жители латвийской Лиепаи привыкли к шопингу в недалеко расположенной литовской Клайпеде. Но в связи с введенными ограничениями для этих целей они теперь вынуждены преодолевать значительно большее расстояние до Риги.
Или, как в Нарве: известно, что нарвитяне привыкли ранее регулярно бывать в Ивангороде, где дешевле бензин и некоторые другие товары. С закрытием границ многим пришлось отказаться от этих возможностей. Но это то, что касается потребительских привычек и потребностей. Если смотреть более широко, то, безусловно, ограничения коснулись, в первую очередь, туристического сектора: поток туристов из других стран резко сократился. В то же время, несколько вырос внутренний туризм, а в летний период – туризм между Балтийскими странами.
Хотя для крупных фирм, работающих в области внешней торговли, изменилось немного – границы для них по-прежнему открыты. Другое дело, что спрос не всегда такой, каким был до пандемии.
- Готовы ли к пандемии, на ваш взгляд, оказались медицинские учреждения приграничных городов?
- В Клайпеде многие местные жители рассказывали нам страшные истории о том, что кому-то якобы безосновательно поставили диагноз COVID-19, потому что «такая установка» или «в надежде на премию/надбавку для медработников». Но так как никаких ссылок на источники нам не сообщили, мы предпочли отнести такие сведения к широко распространенным сейчас теориям заговора, связанным, в том числе, и с отсутствием качественной, полной, достоверной информации о коронавирусе.
В тот период, когда мы были в этих городах, первая волна коронавируса уже прошла, а вторая ещё не наступила, потому перегрузки в системе здравоохранения мы не наблюдали.
- Какие главные перемены в настроении людей за период пандемии вы почувствовали?
- Недоверие к официальной информации, которое усугубляется на приграничных территориях отличиями между ограничительными мерами по ту и другую сторону границы, хотя ситуация в них примерно одинакова. Не все легко принимают вынужденные ограничения, такие, например, как дистанционное обучение, ношение масок и т. п.
Пандемия, безусловно, повлияла на жизнь всех людей, но очень различным образом. Появились проблемы, связанные с изоляцией и вынужденным социальным дистанцированием, сменой привычного образа жизни, одиночеством и т.п. А для кого-то, наоборот, ситуация с пандемией воспринимается как новый поворот, позволяющий переосмыслить что-то в своей жизни и что-то улучшить. Как раз о том, как общество реагирует на ситуацию и как воспринимает ее, участники проекта попытались рассказать с помощью фотоисторий.