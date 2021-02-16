Приграничные особенности эпохи пандемии

Весной прошлого, 2020 года, когда пандемия COVID-19 обрушилась на планету, участники Нарвского медиаклуба выступили с рискованной инициативой. Они предложили своим коллегам – профессиональным фотографам из Эстонии, Латвии и Литвы совершить съемочный тур по приграничным территориям Балтийских стран, чтобы запечатлеть – как их жители встретили и переживают тревожные времена карантинов и прочих социальных ограничений.

Проект был поддержан Британским Советом. В итоге 10 фотографов из Балтийских стран с весны до осени совершили несколько выездов в различные приграничные города, фиксируя происходящие перемены в жизни их населения. В ноябре выставка их работ открылась в Риге, вызвав значительный интерес латвийской публики.

В конце января 2021 года выставка «ПриГраничное состояние: Хроника коронавирусного времени» переехала в Таллинн. Но у вас есть еще шанс успеть оценить наблюдательность и мастерство фотографов. Выставка работает до 20 февраля включительно в галерее ArtDepoo по адресу Jahu tn. 12. Вход свободный.

На наши вопросы ответила Марина Корешкова, фотограф Нарвского медиаклуба и участник выставки:

- У вас получилась группа фотографов из разных стран? Легко ли было пересекать границы в условиях пандемических ограничений?

- Мы начали реализовывать проект еще при существовании «Балтийского пузыря», то есть когда границы Литвы, Латвии и Эстонии можно было пересекать свободно. Но позже возникли препятствия, из-за которых мы не смогли включить в проект запланированный нами город Резекне в Латвии. Также сейчас, потому что в Литве всё ещё действует карантин, мы вынуждены сдвинуть сроки открытия выставки в Вильнюсе.

- В каких приграничных территориях вы работали? Почему именно они вызвали ваше наибольшее внимание?

- Мы старались выбрать приграничные русскоязычные регионы Балтийских стран. В этом смысл проекта – привлечь внимание жителей столиц к проблемам приграничных территорий. Сама я живу в Нарве и, в основном, здесь работаю. В Латвии и Литве на Нарву чем-то похожи прибрежные территории, соответственно Лиепая и Клайпеда. Их особенности связаны с историей.

«ПриГраничное состояние: Хроника коронавирусного времени». ФОТО: личный архив

Лиепая (Либау) расположено на землях бывшего самостоятельного Курляндского герцогства. Поселение впервые упоминается в 1253 году как Лива (от ливского слова «liiv», означающего, как и в эстонском – «песок»). Неслучайно, именно в Лиепае нам показали так милое сердцу любого жителя Эстонии и очень живописное болото, переходящее в озеро. Клайпеда (Мемель) – это бывший прусский (немецкий) город. Здесь мы были удивлены, с одной стороны, весьма заметным масштабом инвестиций в развитие города и туристическую отрасль особенно, а с другой стороны, очень сильным скептицизмом его жителей относительно пандемии коронавируса. Кажется, здесь мы услышали все версии теорий заговора, связанные с пандемией.

- Приграничные территории обычно экономически взаимодействуют друг с другом. Вы наверное заметили их кризис в условиях закрытия границ?