Арабский зонд Hope прислал на Землю первый снимок Марса с орбиты

На снимке, сделанном с расстояния 25 тыс. километров от планеты, видна цепочка из трех крупных вулканов ( Гора Аскрийская , Гора Павлина и Гора Арсия ), левее, у границы дня и ночи, можно различить очертания вулкана Олимп , который является высочайшей вершиной в Солнечной системе. Правее вулканической цепи заметны Лабиринты Ночи , являющиеся системой каньонов. Также в атмосфере планеты видны слои облаков, пишет N+1 .

من ارتفاع ٢٥ ألف كم عن سطح الكوكب الأحمر .. أول صورة للمريخ بأول مسبار عربي في التاريخ



The first picture of Mars captured by the first-ever Arab probe in history, 25,000 km above the Red Planet's surface pic.twitter.com/Qgh2Cn3JPF — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 14, 2021

Аппарат Hope стал первым межпланетным космическим аппаратом ОАЭ. Он был создан в коллаборации Космического центра Мохаммеда ибн Рашида и американской Лаборатории атмосферной и космической физики в Университете Колорадо, а также других организаций, включая Университет Аризоны и Калифорнийский университет в Беркли.

Этот зонд предназначен для изучения марсианской атмосферы. В ходе работы на орбите Марса аппарат в течение как минимум двух земных лет будет исследовать изменения погоды и фиксировать различные метеорологические явления в нижних слоях атмосферы, например пылевые бури. Для решения этих задач зон оснащен многодиапазонной камерой EXI, инфракрасным спектрометром EMIRS и ультрафиолетовым спектрометром EMUS.

Напомним, в прошлом году к Марсу запустили еще два аппарата: американский марсоход Perseverance ("Настойчивость") и китайский аппарат "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу"), включающий орбитальный модуль, посадочную платформу и марсоход. Ожидается, что Perseverance совершит посадку на поверхности Марса 18 февраля, а китайский аппарат сделает это весной, после изучения предполагаемого места посадки с орбиты Марса, на которую он вышел 10 февраля.