Пн, 15.02.2021
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Калле Лаанет
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Арабский зонд Hope прислал на Землю первый снимок Марса с орбиты

Исследовательский аппарат Hope (Al Amal, "Надежда") Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), запущенный в июле прошлого года и вышедший на орбиту Марса на прошлой неделе, прислал на Землю первый снимок Красной планеты. ФОТО: Mohammed bin Rashid Space Center/UAE Space Agency/AP

Исследовательский аппарат Hope (Al Amal, "Надежда") Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), запущенный в июле прошлого года и вышедший на орбиту Марса на прошлой неделе, прислал на Землю первый снимок Красной планеты. Фотография была размещена в микроблоге миссии в Twitter, пишет Newsru.

На снимке, сделанном с расстояния 25 тыс. километров от планеты, видна цепочка из трех крупных вулканов (Гора Аскрийская, Гора Павлина и Гора Арсия), левее, у границы дня и ночи, можно различить очертания вулкана Олимп, который является высочайшей вершиной в Солнечной системе. Правее вулканической цепи заметны Лабиринты Ночи, являющиеся системой каньонов. Также в атмосфере планеты видны слои облаков, пишет N+1.

Аппарат Hope стал первым межпланетным космическим аппаратом ОАЭ. Он был создан в коллаборации Космического центра Мохаммеда ибн Рашида и американской Лаборатории атмосферной и космической физики в Университете Колорадо, а также других организаций, включая Университет Аризоны и Калифорнийский университет в Беркли.

Этот зонд предназначен для изучения марсианской атмосферы. В ходе работы на орбите Марса аппарат в течение как минимум двух земных лет будет исследовать изменения погоды и фиксировать различные метеорологические явления в нижних слоях атмосферы, например пылевые бури. Для решения этих задач зон оснащен многодиапазонной камерой EXI, инфракрасным спектрометром EMIRS и ультрафиолетовым спектрометром EMUS.

Напомним, в прошлом году к Марсу запустили еще два аппарата: американский марсоход Perseverance ("Настойчивость") и китайский аппарат "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу"), включающий орбитальный модуль, посадочную платформу и марсоход. Ожидается, что Perseverance совершит посадку на поверхности Марса 18 февраля, а китайский аппарат сделает это весной, после изучения предполагаемого места посадки с орбиты Марса, на которую он вышел 10 февраля.

На прошлый год была запланирована и российско-европейская миссия "ЭкзоМарс", но по ряду причин ее отложили до 2022 года, когда откроется очередное окно для марсианских запусков.

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